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[뉴스분석] 드러난 호남 민심...'김민석 과반·박선원 1위·김용 4위' 친명 대세론

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AI 핵심 요약

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  • 민주당 전당대회 15일 호남 투표서 김민석이 과반을 확보했다
  • 정청래는 누적 38.14%에 그쳐 14.07%포인트 뒤졌다
  • 최고위원은 박선원이 1위, 김용이 4위로 올라섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김민석, 호남서 과반 압승...누적 52.21%로 정청래 38.14%에 앞서
최고위원 순위도 급변...'친명' 박선원, '친청' 최민희 뒤집고 누적 1위
'5위 싸움' 벌이던 김용, 한민수 넘어 누적 4위 차지

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 최종 결과 발표를 앞두고 최대 승부처로 꼽혔던 호남권(전남광주·전북) 투표 결과가 공개됐다.

친명(친이재명)과 친청(친정청래)의 대결로 구도가 형성된 이번 전당대회에서 민주당 '최대 주주'인 전남광주와 전북 당원들은 '당대표 김민석 과반·최고위원 박선원 1위·김용 4위'라는 결과로 친명 후보들에 표를 몰아줬다.

오는 16일 서울·경기, 17일 국민여론조사를 포함한 최종 결과 발표만을 남긴 상황에서 김민석 당대표 후보에 14%포인트(p) 이상 뒤진 정청래 후보가 '버저비터(극적인 뒤집기 승부를 이르는 말)에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.

[나주=뉴스핌] 이건주 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 15일 오후 전라남도 나주 종합스포츠파크에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 전남광주 합동연설회에서 발언을 하고 있다. 2026.08.15 kunjoo@newspim.com

◆김민석, 호남서 과반 압승...누적 52.21%로 정청래 38.14%에 앞서

민주당은 15일 전남·광주와 전북에서 각각 합동연설회를 개최한 뒤 당원 투표 결과를 발표했다.

호남권 순회 경선 권리당원 투표 결과 김 후보는 전체 투표 24만2089표 중 13만9307표(57.54%)를 얻었다. 전남광주에서 8만6558표(57.04%), 전북에서 5만2749표(58.39%)를 득표했다. 김 후보의 누적 득표수는 23만5128표다.

정 후보는 전남광주 4만8324표(31.84%), 전북 3만709표(34.00%)로 32.65%를 기록했다. 정 후보의 누적 득표수는 17만1768표(38.14%)다.

김 후보는 누적 득표에서 52.21%를 기록하며 38.14%에 그친 정 후보를 과반 이상 득표해 득표율 차이 14.07%p로 앞섰다.

김 후보는 개표 결과 발표 후 페이스북을 통해 "호남의 큰 지지는 민주주의와 도약 성장에 대한 염원이고, 이재명 정부에 대한 응원과 격려임을 안다"며 "머리 숙여 감사드리고, 겸손히 마지막까지 전력을 다하며, 오직 국정 성공을 위해 절박하게 뛰겠다"고 강조했다.

정 후보도 페이스북에 "호남에서 크게 졌다. 호남의 선택은 항상 옳다. 겸허하게 존중하고 수용한다"며 "저의 승패와 관계없이 민주당의 승리와 이재명 정부의 성공을 위하여 최선을 다하겠다. 그러함에도 불구하고 감사드린다. 호남 당원들께 감사드린다"고 말했다.

[나주=뉴스핌] 이건주 기자 = 박선원 더불어민주당 최고위원 후보가 15일 오후 전라남도 나주 종합스포츠파크에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 전남광주 합동연설회에서 발언을 하고 있다. 2026.08.15 kunjoo@newspim.com

◆최고위원 순위도 급변...'친명' 박선원, '친청' 최민희 뒤집고 누적 1위

김 후보의 압승과 함께 최고위원 경선 판세에도 큰 변화가 발생했다. 누적 2위였던 친명계 박선원 후보가 누적 1위를 달리던 친청계 최민희 후보를 제치고 선두 자리를 꿰찼다.

또한 친청계 이성윤 후보와 치열한 5위 다툼을 벌이던 김용 후보는 친청계 한민수 후보를 5위로 밀어내며 4위에 올라섰다.

정치권에서는 이성윤 후보를 당선권에 올리기 위해 최 후보와 한 후보의 표를 분산한 전략이 오히려 최 후보와 한 후보의 순위 하락으로 이어진 것으로 해석하고 있다.

박선원 후보는 이날 호남권 경선에서 총 8만9728표(18.53%)를 얻으며 1위를 차지했다. 이어 서미화 후보 8만1651표(16.86%), 최민희 후보 7만1595표(14.79%), 김용 후보 6만5998표(13.63%), 이성윤 후보 6만3173표(13.05%), 한민수 후보 5만4454표(11.25%), 임미애 후보 3만6785표(7.60%), 김영호 후보 2만794표(4.29%)로 집계됐다.

[나주=뉴스핌] 이건주 기자 = 김용 더불어민주당 최고위원 후보가 15일 오후 전라남도 나주 종합스포츠파크에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 전남광주 합동연설회에서 발언을 하고 있다. 2026.08.15 kunjoo@newspim.com

최고위원 누적 득표 결과에서도 박 후보가 최 후보를 제치고 17.71%로 1위를 기록했다. 이어 최 후보(17.27%), 서 후보(15.65%)가 뒤를 이었다.

5위권 사수에 전력을 다하던 김용 후보는 누적 득표 13.18%로 4위에 올라섰다. 이어 한 후보(12.70%), 이 후보(12.51%), 임 후보(7.17%), 김영호 후보(3.76%) 순이다.

누적 득표율 순위를 살펴보면 친명 박선원 1위, 친청 최민희 2위, 친명 서미화 3위, 친명 김용 4위, 친청 한민수 5위로 '친명 3명, 친청 2명'인 구도다.

kimsh@newspim.com

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최태원, 재상고…대법서 재심리 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 9440억원의 재산분할금을 지급하라는 서울고법 파기환송심 판결에 불복해 대법원에 재상고했다. 최 회장 측은 14일 오후 늦게 법원에 상고장을 제출했다. 최 회장 측은 "최태원 회장은 여러 사정을 고려해 고심 끝에 상고장을 제출했다"며 "주주들과 그룹 경영에 대한 부정적 영향을 최소화하겠다는 자세로 향후 절차에 임하겠다"고 밝혔다. 앞서 지난달 24일 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장이 노 관장에게 9440억원과 판결 확정 다음 날부터 지급일까지 연 5%의 이자를 지급하라"고 선고한 바 있다. 재산분할금 9440억원 기준 지연이자는 1년에 약 472억원이다. 한 달로 환산하면 약 39억3300만원, 하루 기준으로는 약 1억3000만원에 달한다. 민사소송법상 상고·재상고 제기 기간은 판결서가 송달된 날부터 14일이다. 이 사건의 파기환송심 판결서는 지난 1일 0시 양측에 송달됐는데, 송달 당일을 기한 계산에 포함하면 재상고 기한은 14일 오후 11시 59분까지였다. 최 회장 측의 재상고 결정에 따라 최 회장이 노 관장에게 지급해야 할 재산분할 등의 파기환송심 판결은 확정되지 않고 대법원에서 다시 심리된다. 대법원은 파기환송심이 앞서 제시한 법리와 취지를 충실하게 반영했는지, 재산분할 비율 산정 과정에 법리 오해 부분은 없는지 등에 대해 심리할 방침이다. 대법원 판단 전까지 파기환송심 판결은 확정되지 않는다. 한편 두 사람은 노 관장이 미국 시카고대 유학 중 인연을 맺고 1988년 청와대 영빈관에서 결혼해 슬하에 세 자녀를 뒀다. 다만 최 회장이 2015년 한 일간지에 혼외 자녀의 존재를 공개해 파경 사실을 알렸다. 이후 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 1심 재판부는 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 반면 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 수준을 대폭 늘어난 1조3808억원으로 판단했다. 위자료 역시 크게 늘어난 20억원을 지급하라고 판결했다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이런 판단을 유지했다. 100wins@newspim.com 2026-08-15 00:04
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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