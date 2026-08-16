W컨셉, 17일부터 가을 패션 프로모션 '시즌 프리뷰'

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 17일부터 29일까지 가을 프로모션을 진행한다.
- 프론트로우 등 디자이너 브랜드 신상품과 가을 아이템을 선보인다.
- 단독·참여 브랜드 할인쿠폰과 올가을 트렌드를 제안했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 오는 17일부터 29일까지 가을 패션 프로모션 '시즌 프리뷰(Season Preview)'를 진행한다고 16일 밝혔다. 매 계절 신상품과 트렌드를 제안해 온 기존 '프리쇼'를 개편한 행사로, 규모와 할인 혜택을 강화했다.
이번 행사에서는 프론트로우, 마롭, 무니드, 루에브르, 모노로우 등 주요 디자이너 브랜드의 가을 신규 컬렉션을 선보인다. 가디건, 셔츠, 레더 재킷, 봄버 재킷 등 간절기 의류부터 가방, 신발, 액세서리까지 다양한 가을 아이템을 한 자리에 모았다.
W컨셉 단독 상품을 소개하는 'W Only' 코너에서는 하시에, 오브에르, 드레썸, 러브듀이, 민주킴 파쿠아 등 브랜드 상품을 선보이며, '신상 선공개' 코너에서는 망고매니플리즈, 이바나헬싱키, 우이, 르메메, 폴뉴아 등 브랜드의 가을 신상품을 한발 앞서 공개한다.
혜택은 단독 브랜드 대상 20%, 행사 참여 브랜드 대상 15% 할인쿠폰과 함께 카테고리별 12%, 선발매 브랜드 신상품 대상 7% 더블쿠폰 등을 제공한다.
W컨셉은 올가을 트렌드 키워드로 텍스처 레이어링, 드레이프 로맨스, 모던 헤리티지, 스테이트먼트 휴를 제안하고 관련 화보를 공개한다.
fineview@newspim.com