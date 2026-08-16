北, 동부전선 MDL 침범… 올해 첫 경고사격

경고사격 뒤 즉시 북상

'국경선화' 현장 점검 가능성

軍 "절차 따라 퇴거 조치"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부는 16일 최근 동부전선에서 북한군 수 명이 군사분계선(MDL)을 침범해 우리 군이 경고사격을 했다고 밝혔다. 북한군의 MDL 침범에 따른 우리 군의 경고사격은 올해 들어 처음이다.

합참은 이날 "최근 동부전선에서 북한군이 군사분계선을 침범해 우리 군이 작전수행절차에 따라 경고사격을 했다"며 "북한군 동향을 면밀히 감시하면서 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

북한군이 2024년 6월경 전선지역에서 전술도로 보강 작업을 진행 중이다. [사진=합동참모본부] 2026.08.16 gomsi@newspim.com

군 소식통에 따르면, 북한군 수 명은 지난 주중 강원도 내륙 동부전선 일대에서 MDL을 넘어왔다. 우리 군은 경고방송에 이어 경고사격을 실시했고, 북한군은 곧바로 MDL 북측으로 복귀했다. 이 과정에서 추가 병력 이동이나 도발 징후 등 특이 동향은 포착되지 않은 것으로 전해졌다. 일부 당국 관계자는 이들이 순찰 또는 현장 점검 임무 중이었을 가능성도 거론했다.

군 안팎에서는 북한군이 MDL 이북에서 벌여온 이른바 '국경선화' 작업 지역을 정찰·점검하다 경계 표지를 제대로 식별하지 못했을 가능성이 제기된다. 북한은 김정은 국무위원장이 2023년 말 남북 관계를 '적대적 두 국가' 관계로 규정한 뒤 MDL 일대에서 불모지 조성, 대전차 방벽 설치, 지뢰 매설, 전술도로 개설 등을 진행해 왔다.

이 과정에서 2024~2025년 작업 병력이 MDL을 넘는 사례가 반복됐고, 지난해에만 북한군의 MDL 침범은 17차례 발생했다. 다만 국경선화 공사가 지난해 말까지 상당 부분 마무리되면서 올해 들어서는 관련 침범 사례가 없었던 것으로 알려졌다.

우리 군은 교전수칙에 따라 북한군이 MDL 인근 일정 거리까지 접근하면 경고방송을 실시하고, MDL을 실제 넘어오면 개인화기와 공용화기를 활용한 경고사격으로 퇴거 조치를 한다.

군은 이번 사안을 우발적 침범 가능성이 큰 사례로 보고 있으나, 북한군의 국경선화 공사 완료 이후에도 MDL 일대 정찰·순찰 활동이 계속될 수 있는 만큼 동부전선 감시태세를 강화하고 있다.

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