권오을 장관, 김대중 전 대통령·육영수 여사 묘소 참배… "진영 넘어 추모"

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서울현충원 찾아 헌화·분향… 김대중 전 대통령 서거 17주기 앞둔 일정

육영수 여사 52주기 맞아 박정희 전 대통령 합장묘도 참배

이재명 대통령 명의 근조 화환 비치… 역대 대통령·영부인 추모 행보 지속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 권오을 국가보훈부 장관이 15일 국립서울현충원을 찾아 고(故) 김대중 전 대통령과 고 육영수 여사의 묘소를 잇달아 참배했다.

권 장관은 김 전 대통령 서거일인 18일을 사흘 앞두고 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해 헌화·분향했다. 국가보훈부는 18일이 을지훈련 첫날인 점을 고려해 참배 일정을 앞당겼다고 밝혔다.

권오을 장관이 15일 오전 서울시 동작구 국립서울현충원에서 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식 사전 참배를 위해 대통령 묘소를 방문, 묘역에 헌화 및 분향을 하고 있다. [사진=국가보훈부] 2026.08.16 gomsi@newspim.com

권 장관은 김 전 대통령의 민주주의 발전과 국가 위기 극복을 위한 헌신을 기리며 추모했다. 김 전 대통령은 2009년 8월 18일 서거했다.

권 장관은 이어 1974년 광복절 기념식장에서 총격으로 별세한 육영수 여사의 기일을 맞아 서울현충원 내 박정희 전 대통령 합장묘를 찾았다.

이날 육 여사 추모식이 열린 서울현충원 현충관에는 이재명 대통령 명의의 근조 화환이 비치됐다.

권오을 장관이 15일 오전 서울시 동작구 국립서울현충원에서 열린 육영수 여사 제52주기 추모식을 계기로 묘소 참배를 위해 대통령 묘소를 방문, 육영수 여사 묘역에 헌화한 뒤 주변을 둘러보고 있다. [사진=국가보훈부] 2026.08.16 gomsi@newspim.com

보훈부는 "권 장관이 취임 후 정치적 진영과 무관하게 전직 대통령의 서거일과 영부인 기일에 맞춰 묘소를 참배하는 행보를 이어가고 있다"고 설명했다. 권오을 장관은 앞서 손명순·프란체스카·이희호·홍기 여사 등의 기일에도 대통령 명의 근조 화환을 비치하며 추모를 이어왔다.

gomsi@newspim.com