국힘, 李 '종전 논의' 제안에 "스스로 무장해제…한심한 평화 구걸"

최보윤 국민의힘 수석대변인 논평

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 국민의힘은 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 6·25 전쟁 종식을 위한 다자 논의를 제안한 데 대해 "우리만 스스로 무장을 해제하는 한심한 평화 구걸"이라며 대대적인 공세를 폈다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 16일 논평을 내고 "이 대통령의 경축사는 정권 안보 무능의 정점을 보여줬다"며 "북한이 핵 능력을 고도화하는 상황에서 '당사자 간 종전 논의'와 '3대 평화 공존'이라는 껍데기뿐인 제안을 던졌다"고 비판했다. 이어 통일부가 '북한은 주적' 표현 대체를 추진하는 점을 언급하며 "엄중한 안보 철칙마저 잊었다"고 지적했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인이 16일 페이스북에 올린 논평. [사진=페이스북]

국민의힘은 특히 안규백 국방부 장관의 언행을 '한미동맹 균열의 원인'으로 지적하며 즉각 사퇴를 요구했다.

최 수석대변인은 안 장관이 유엔사 '경비정전집행여단' 창설 관련 언급을 뒤집은 점, 주한미군사령관 사과 여부를 두고 입장이 엇갈린 점 등을 들어 "국방 장관의 무책임한 언행은 이미 고질적"이라고 꼬집었다. 그러면서 "안 장관의 오판과 변명 뒤에는 전작권 전환을 정권의 정치적 성과물로 삼으려는 이 대통령의 '무모한 조급증'이 자리 잡고 있다"며 확고한 안보 태세 확립을 촉구했다.

국회 외교통일위원회 소속 안철수 국민의힘 의원도 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "비핵화 없는 종전은 바로 '북핵 인정'"이라며 "이 대통령이 이어서 했어야 할 말이 더 있다. 바로 대한민국의 '북핵을 압도하는 핵 독트린, 핵 공유의 수준을 높인 핵무장 프로젝트"라고 주장했다.

안 의원은 "억지력은 선의가 아니라 공포에서 나온다"며 대한민국에 필요한 조치로 ▲핵 공유의 수준을 높여 미국 핵전력의 전진 배치를 이끌어 내는 것 ▲미국에 우라늄 농축 및 재처리 권한을 받아내는 것▲핵추진 잠수함 확보 ▲제707 특수임무단을 재건하여 김정은 참수 작전 능력을 복원하는 것이라고 제안했다.

wonjc6@newspim.com