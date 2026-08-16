국힘, 李 '종전 논의' 제안에 "스스로 무장해제…한심한 평화 구걸"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 16일 이재명 대통령의 광복절 경축사를 비판했다.
- 국민의힘은 종전 논의 제안을 평화 구걸로 규정했다.
- 안규백 국방장관 사퇴 요구와 핵무장론도 제기했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 국민의힘은 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 6·25 전쟁 종식을 위한 다자 논의를 제안한 데 대해 "우리만 스스로 무장을 해제하는 한심한 평화 구걸"이라며 대대적인 공세를 폈다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 16일 논평을 내고 "이 대통령의 경축사는 정권 안보 무능의 정점을 보여줬다"며 "북한이 핵 능력을 고도화하는 상황에서 '당사자 간 종전 논의'와 '3대 평화 공존'이라는 껍데기뿐인 제안을 던졌다"고 비판했다. 이어 통일부가 '북한은 주적' 표현 대체를 추진하는 점을 언급하며 "엄중한 안보 철칙마저 잊었다"고 지적했다.
국민의힘은 특히 안규백 국방부 장관의 언행을 '한미동맹 균열의 원인'으로 지적하며 즉각 사퇴를 요구했다.
최 수석대변인은 안 장관이 유엔사 '경비정전집행여단' 창설 관련 언급을 뒤집은 점, 주한미군사령관 사과 여부를 두고 입장이 엇갈린 점 등을 들어 "국방 장관의 무책임한 언행은 이미 고질적"이라고 꼬집었다. 그러면서 "안 장관의 오판과 변명 뒤에는 전작권 전환을 정권의 정치적 성과물로 삼으려는 이 대통령의 '무모한 조급증'이 자리 잡고 있다"며 확고한 안보 태세 확립을 촉구했다.
국회 외교통일위원회 소속 안철수 국민의힘 의원도 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "비핵화 없는 종전은 바로 '북핵 인정'"이라며 "이 대통령이 이어서 했어야 할 말이 더 있다. 바로 대한민국의 '북핵을 압도하는 핵 독트린, 핵 공유의 수준을 높인 핵무장 프로젝트"라고 주장했다.
안 의원은 "억지력은 선의가 아니라 공포에서 나온다"며 대한민국에 필요한 조치로 ▲핵 공유의 수준을 높여 미국 핵전력의 전진 배치를 이끌어 내는 것 ▲미국에 우라늄 농축 및 재처리 권한을 받아내는 것▲핵추진 잠수함 확보 ▲제707 특수임무단을 재건하여 김정은 참수 작전 능력을 복원하는 것이라고 제안했다.
wonjc6@newspim.com