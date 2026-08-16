LG전자, 브라질 파라나 신공장 가동…글로벌 사우스 공략 속도

브라질 내 두번째 생산기지로 냉장고 연 60만대 생산 능력 갖춰

남미 수출 거점으로 활용

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = LG전자가 브라질 파라나주에 새로운 가전 생산공장을 가동하며 중남미 시장 공략을 강화한다.

LG전자는 지난 13일(현지시간) 브라질 파라나 공장 가동을 시작했다고 16일 밝혔다. 파라나 공장은 1996년 설립된 아마조나스주 마나우스 공장에 이은 브라질 내 두 번째 생산거점으로 연간 60만대 수준의 냉장고 생산능력을 갖췄다.

신공장에는 인공지능(AI)과 산업용 로봇 기반의 스마트팩토리 솔루션이 적용됐다. 비전 AI를 활용한 품질검사와 디지털 트윈 기술을 통해 생산라인의 이상 징후를 사전에 감지하는 관제 시스템도 구축했다.

LG전자 브라질 파라나 공장[사진=LG전자]

현지 생활환경을 반영한 맞춤형 제품 생산도 확대한다. 파라나 공장에서 생산되는 냉장고에는 지역별 정격전압이 다른 브라질 전력환경을 고려해 '겸용 전압(Bi-Voltage)' 기능을 적용한다. 고온다습한 기후와 홈파티 문화 등을 고려해 냉장고 내부를 LED로 제균하는 기능과 온도를 빠르게 낮추는 급속 냉각 기능도 적용할 예정이다.

LG전자는 우선 브라질 내수 시장에 신제품을 공급한 뒤 중장기적으로 파라나 공장을 남미 수출 거점으로 활용할 방침이다. 시장조사기관 모르도르 인텔리전스에 따르면 브라질 가전 시장 규모는 2026년 336억달러에서 연평균 6.12% 성장해 2031년 453억달러 규모로 확대될 것으로 전망된다. 남미 경제협력체 메르코수르(Mercosur)의 무관세 혜택도 활용할 수 있어 향후 남미 시장 확대를 위한 생산·수출 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

한편 이번 신공장 가동은 LG전자의 글로벌 사우스 성장 전략의 일환이다. LG전자는 북미와 유럽 등 선진시장에서는 프리미엄 제품 판매에 집중하고 신흥시장에서는 볼륨존 제품 판매를 확대하는 투트랙 전략을 추진하고 있다. 글로벌 사우스 주요 시장인 인도·브라질·사우디아라비아의 지난해 합산 매출은 약 6조2000억원으로 2023년 대비 20% 이상 증가했다. 같은 기간 LG전자 전체 매출 성장률의 두 배를 웃도는 수준이다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "파라나 신공장을 통해 확대된 생산력을 바탕으로 안정적인 제품 공급과 현지 맞춤형 가전을 선보일 것"이라며 "브라질과 중남미 고객들에게 차별화된 고객경험을 제공해 시장 지위를 높여 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com