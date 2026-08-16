전력 슈퍼사이클 탄 LS, 2분기 역대 최대 실적 기록

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2분기 매출 11조236억·영업익 5956억…전년比 40%·153% 증가

상반기 영업익 1조717억, 작년 연간 실적 추월…수주잔고 20조 육박

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = ㈜LS가 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 글로벌 전력망 교체 수요에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 기록했다.

㈜LS는 올해 2분기 연결기준 매출 11조236억원, 영업이익 5956억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 40%, 영업이익은 153% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대 분기 실적이다.

상반기 누적 매출은 20조5280억원, 영업이익은 1조717억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 39%, 98.4% 늘었다. 특히 상반기 영업이익은 지난해 연간 영업이익 1조526억원을 넘어섰다.

AI 확산에 따른 데이터센터 증설과 북미·유럽을 중심으로 한 노후 전력망 교체 수요가 LS전선과 LS일렉트릭 등 주요 계열사 실적을 끌어올린 것으로 풀이된다. LS전선과 LS일렉트릭 등 주요 계열사의 상반기 말 기준 합산 수주잔고는 19조5554억원으로 나타났다.

LS그룹 CI [사진=LS]

계열사별로는 LS전선이 초고압 해저케이블 등 고부가 제품 공급 확대와 미국 AI 데이터센터향 전력공급 시스템인 버스덕트 수주 증가에 힘입어 실적 성장세를 이어갔다.

LS일렉트릭은 AI 데이터센터 전력설비 프로젝트 수주 확대와 초고압 변압기 수익성 개선이 실적을 견인했다.

LS MnM은 전기동 프리미엄 강세와 귀금속·황산 제품 가격 상승으로 영업이익이 개선됐다. LS아이앤디는 북미 자회사 에식스솔루션즈를 중심으로 변압기용 특수권선 수요가 늘면서 영업이익이 전년 동기 대비 크게 증가했다.

LS그룹은 전력 인프라 수요 확대에 대응해 국내외 설비 투자도 이어가고 있다. LS전선은 미국 버지니아주 해저케이블 공장에 투자하고 있다. LS일렉트릭은 미국 텍사스주 배스트럽 캠퍼스와 유타주 생산거점 투자를 진행 중이다.

이차전지 소재와 희토류 등 핵심 광물 분야 투자도 확대한다. LS MnM과 LS-엘앤에프 배터리솔루션은 황산니켈과 전구체 등 배터리 소재 밸류체인을 구축하고 있다. LS전선과 LS에코에너지는 희토류 등 핵심 소재 공급망 확보를 추진하고 있다.

LS그룹 관계자는 "전력 슈퍼사이클을 맞아 주요 계열사들의 호실적에 안주하지 않고 주력 및 신사업 분야에 재투자해 그룹의 지속 성장 기반을 마련할 것"이라며 "안정적인 리스크 관리와 내실 경영을 통해 시장 변동성에 대응할 수 있는 재무 건전성도 확보하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com