경남도, 남해·서부권 호우특보 확대…비상 2단계 격상

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 남해·서부권을 중심으로 호우특보가 확대됨에 따라 재난안전대책본부가 비상근무를 2단계로 격상하고 인명 및 시설 피해 최소화에 나섰다.

도는 16일 오후 12시 50분 남해·사천·고성 등 도내 3개 시·군에 호우경보가 발표되고 13개 시·군에 호우주의보가 내려지는 등 호우특보가 확대됨에 따라 재난안전대책본부 비상근무를 2단계로 격상했다고 밝혔다.

이에 도는 호우로 인한 인명 및 재산 피해 예방을 위해 전 행정력을 동원해 대응하고 있다.

경남도가 남해·서부권을 중심으로 호우특보가 확대됨에 따라 재난안전대책본부를 2단계로 높여 인명 및 시설 피해 최소화에 나섰다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

현재 도내에는 남해·사천·고성 3개 시·군에 호우경보, 창원, 의령, 함안, 진주, 통영, 거제, 하동 북부·남부, 산청 서남부·동남부, 합천 남부·중부, 밀양, 창녕, 양산, 김해 등 13개 시·군에 호우주의보가 발효 중이다. 통영·거제·남해에는 강풍주의보도 내려진 상태다.

이날 오후 1시 30분 기준 도내 평균 누적강우량은 54.5㎜로 집계됐다. 남해군 상죽 154.5㎜, 사천시 선구동 146.0㎜, 하동군 금성 122.0㎜ 등 일부 지점에서는 120㎜가 넘는 강우가 관측되면서 남해안과 서부지역을 중심으로 강한 비가 이어지고 있다.

기상청은 16일부터 17일까지 경남 지역에 50~150㎜의 비가 내릴 것으로 내다봤다. 경남 남해안에는 많은 곳에서 200㎜ 이상의 강수가 예상된다.

일부 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비와 바람이 예상돼 각별한 주의가 요구되는 상황이다.

도는 산사태 우려지역과 급경사지, 하천변, 저지대 등 인명피해 가능성이 큰 지역에 대한 예찰과 안전관리를 강화하고 있다.

하천변 산책로, 세월교 등 침수 및 급류 발생 우려가 있는 시설에 대해서는 선제적 통제를 실시해 출입을 제한하고 있다.

재난안전문자, 자동음성통보, 마을방송, 전광판 등 다양한 재난 예·경보 수단을 활용해 도민들에게 호우 상황과 국민행동요령을 지속적으로 안내하고 있다.

도 관계자는 "상당한 강수가 예상되는 만큼 산사태와 하천 범람, 침수 등 인명피해 발생 가능성에 대비해 비상 대응체계를 유지하고 있다"며 "도민들께서는 재난문자와 기상정보를 수시로 확인하고, 하천·계곡·야영장·해안가 저지대·지하차도 등 위험지역에는 출입을 자제하며 위험 상황이 발생하면 대피해 주시기 바란다"고 당부했다.

news2349@newspim.com