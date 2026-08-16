김용, 與 대의원들에 "간발의 차이로 당선권 밖...마지막으로 도와달라"

AI 핵심 요약beta
- 김용 민주당 최고위원 후보가 16일 대의원들에게 지지를 호소했다.
- 그는 당선권 밖이라며 당락이 달린 한 표를 부탁했다.
- 이재명 정부를 지키게 해달라며 마지막 지원을 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김용 더불어민주당 최고위원 후보는 16일 당 대의원들을 향해 "아주 간발의 차이로 당선권 밖에 서 있다"며 "한 번만 도와주십시오"라고 페이스북을 통해 호소했다.
김 후보는 이날 "당락의 경계에 놓였다"며 "이제 김용을 살릴 수 있는 건 대의원님뿐"이라고 밝혔다.
그는 "대의원은 당이 흔들릴 때마다 선두에서 지켜낸 당의 기둥"이라며 "저도 여러분처럼 지역위원회부터 땅을 갈아온 평당원"이라고 말했다.
이어 "전당대회 때만 동원되고 잊히는 대의원이 아니라, 당의 방향을 상시로 함께 상의하는 대의원"이라며 "제가 지도부에서 그 자리를 만들겠다"고 강조했다.
김 후보는 "내일 단 하루, 대의원님의 두 표 중 한 표가 김용의 당락을 가린다"며 "이재명을 지키는 데 그 한 표를 써주십시오"라고 촉구했다.
그러면서 "기호 2번 김용이 평생 갚으며 증명하겠다"며 "우리 손으로 만든 이재명 정부입니다. 국민만 보며 일할 수 있게 마지막으로 한 번만 도와주십시오"라고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com