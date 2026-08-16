임미애, 최고위원 후보 사퇴 선언..."김용을 최고위원으로 만들어달라"

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이재명 정부 뒷받침할 지도부 구성 위해 대의원에 호소

[서울=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 임미애 더불어민주당 최고위원 후보는 16일 당 전당대회 최고위원 선거에서 사퇴하겠다고 밝혔다.

임 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "최고위원 후보에서 사퇴한다"며 "김용 후보를 최고위원으로 만들어주십시오"라고 밝혔다.

[고양=뉴스핌] 정일구 기자 = 임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 16일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 열린 당대표·최고위원 서울 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.16 mironj19@newspim.com

임 후보는 "오늘로 권리당원 투표가 끝나고 이제 대의원 투표만이 남았다"며 "김민석 후보의 당선은 확실해보인다. 그렇다면 최고위원 구성이 중요하다"고 말했다.

이어 "이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침할 지도부가 되어야 한다"며 "김민석 당대표와 긴밀하게 손발맞춰 일할 최고위원이 3명은 되어야 한다"고 강조했다.

임 후보는 내일 투표를 할 대의원들을 향해 "김용 후보를 반드시 선택해 주십시오"라며 "서미화 후보의 안정적인 당선을 지켜주시고, 박선원 후보를 수석최고위원으로 만들어주십시오"라고 호소했다.

그러면서 "김민석 당대표와 이재명 대통령을 뒷받침할 지도부를 만들어주십시오"라고 당부했다.

임 후보는 "이기는 민주당을 만들기 위해 전국정당으로 나아가자는 저의 주장을 귀담아 들어주시고 응원과 지지를 보내주신 당원 동지 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

특히 "모든 순회연설에 새벽길 마다않고 달려와 드높은 기세로 힘을 북돋아 주시던 대구경북의 당원 동지 여러분께 뭐라 말씀드려야 할지 모르겠다"며 대구경북 지역 당원들에게 감사 인사를 전했다.

임 후보는 "이번 전당대회에서 임미애의 도전은 여기서 멈춘다"면서도 "전국정당을 만들고 이기는 민주당을 만들어야 한다는 대구경북 당원들의 도전은 끝나서는 안된다"고 역설했다.

마지막으로 "비록 저는 후보를 사퇴하지만 새롭게 출범할 지도부를 성심성의껏 도우며 전국정당으로 발돋움하는데 제 역할을 찾겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com