수출입은행, AI 핵심 원자재 구리 확보에 10억달러 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 17일 글렌코어에 10억달러를 지원했다.
- AI·에너지전환 수요에 맞춰 구리 공급망을 확보했다.
- 글렌코어는 대출 기간 국내 기업에 구리를 안정 공급하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 =한국수출입은행(수은)이 인공지능(AI)과 에너지전환 시대 핵심 원자재인 구리의 안정적인 공급망 확보를 위해 글로벌 자원기업에 10억달러 규모의 금융지원을 실시한다.
수은은 세계적인 종합 원자재 기업인 글렌코어(Glencore International AG)에 총 10억달러를 지원한다고 17일 밝혔다.
구리는 전기·통신·건설·기계·운송 등 산업 전반에서 사용되는 핵심 소재로, 최근 AI 데이터센터와 신재생에너지 전력망 구축 확대에 따라 수요가 빠르게 증가하고 있다.
이번 자금은 글렌코어의 일반 운영자금으로 활용되며, 글렌코어는 대출 기간 동안 국내 기업에 구리를 안정적으로 공급하기로 했다. 정책금융을 통해 국내 기업의 핵심 원자재 확보를 지원하는 구조다.
글렌코어는 칠레와 페루 등 주요 구리 생산국에서 광산과 거래망을 운영하고 있어 특정 국가나 광산의 생산 차질이 발생하더라도 다른 공급처를 활용할 수 있는 글로벌 조달망을 갖추고 있다.
수은은 이번 지원으로 특정 생산지에 대한 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 수입 의존도가 높은 국내 구리 공급 기반을 강화하고 AI, 전력망, 신재생에너지 등 첨단산업의 공급망 안정에도 기여할 것으로 보고 있다.
peterbreak22@newspim.com