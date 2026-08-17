KB국민은행, 경남 폭우 피해 긴급 지원…생활안정자금 최대 2000만원

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 17일 경남 호우 피해 지원에 나섰다.
- 이재민에 쉘터와 구호키트를 지원하고 밥차도 운영한다.
- 개인·사업자대출과 만기연장 등 금융지원도 시행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기업 운전자금 최대 5억원 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 경남 지역 집중호우 피해 주민과 복구 현장 지원을 위해 구호물품과 금융지원을 포함한 긴급 지원에 나섰다.
KB국민은행은 집중호우로 피해를 입은 경남 지역 이재민과 피해 복구에 힘쓰는 소방대원, 구호요원 등을 위해 긴급 지원을 실시한다고 17일 밝혔다.
우선 임시대피소에서 생활하는 이재민을 위해 쉘터(구호텐트)를 지원하고, 구호활동이 본격화되면 긴급 구호키트 등 구호물품도 추가 제공할 예정이다. 피해 복구 현장에는 밥차를 운영해 이재민과 소방대원, 구호요원들에게 식사를 제공하는 등 복구 활동도 지원한다.
금융지원도 함께 시행한다. 개인대출 고객에게는 피해 규모 범위 내에서 최대 2000만원의 긴급생활안정자금을 지원한다.
사업자대출은 운전자금 최대 5억원, 시설자금은 피해시설 복구에 필요한 자금 범위 내에서 지원하며, 기업대출에는 최고 1.0%포인트의 특별우대금리를 적용한다.
또한 대출 만기가 도래한 피해 고객에게는 추가 원금 상환 없이 특별우대금리를 적용해 만기를 연장해 줄 계획이다.
금융지원 대상은 이번 집중호우로 실질적인 피해를 입은 고객으로, 지방자치단체 등 행정관청이 발급한 '피해사실확인서'를 제출하면 신청할 수 있다. 신청은 피해 발생일로부터 3개월 이내 가능하다.
peterbreak22@newspim.com