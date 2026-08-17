박완수 경남지사, 호우 피해 복구 총력 대응 지시…"도민 생활 빠른 정상화"

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사망 1명, 부상 3명 등 4명 인명피해

주민 대피 및 복구 장비 집중 투입



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 거제와 통영 등 경남 남해안에 기록적인 폭우가 내리면서 인명·시설 피해가 발생하자 복구 장비를 집중 투입하고 추가 피해 차단에 나섰다.

도는 박완수 지사가 17일 오전 거제시청 상황실에서 영상으로 열린 호우 대처 중앙재난안전대책본부 회의에 참석해 지역 피해와 대응 상황을 보고하고 복구 대책을 점검했다고 밝혔다.

박 지사는 회의에서 경남에 평균 약 196mm의 비가 내린 가운데 거제와 통영 등 남해안 지역에 강수가 집중됐으며, 거제 일부 지역에는 최대 840mm가 넘는 기록적인 폭우가 내렸다고 보고했다.

박완수 경남지사(가운데)가 17일 오전 8시 55분경 거제시 옥포동 인명피해 현장을 찾아 사고 경위와 피해 상황을 보고받고 현장을 점검하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.17

이번 호우로 도내에서 사망 1명, 부상 3명 등 4명의 인명피해가 발생했으며 도로와 하천, 산사태 등 시설 피해도 이어졌다. 피해 우려로 125세대 165명이 대피해 보호 조치 중이다.

도는 피해지역의 조속한 정상화를 위해 산림청과 군부대 등이 보유한 굴삭기와 덤프트럭을 거제·통영 지역에 집중 배치하고 침수지역 배수를 위해 도내 가용 양수기를 동원해 집중 투입하고 있다고 설명했다.

박 지사는 비가 그친 이후에도 지반이 약해진 상태가 이어질 수 있다고 보고하고 산사태와 토사 유출 위험을 줄이기 위해 지속적인 예찰과 선제 대응을 지시했다.

중대본 회의 종료 후 박 지사는 도내 부단체장들에게 거제·통영 등 남해안 피해지역을 단기간 내 직접 점검하고 현장에서 필요로 하는 장비를 신속히 투입해 도민 생활을 빠르게 정상화하도록 당부했다.

피해가 큰 거제지역의 경우 추가 장비 수요가 발생하면 인근 시군이 적극 지원하도록 하고 도에서는 시군별 장비 수요를 신속히 파악해 민간과 군부대의 인력·장비를 최대한 연계 지원할 방침이다.

박 지사는 이날 오전 8시 55분께 거제시 옥포동 인명피해 현장을 찾아 사고 경위와 피해 상황을 보고받고 안전 상태를 점검했다. 이어 옥포성지중학교 주민대피소를 방문해 이재민들의 대피 생활을 살피고 장기 대피 가능성에 대비해 생활 지원 대책 마련을 관계자들에게 주문했다.

박 지사는 이날 대도민 메시지를 통해 "이번 호우로 희생된 도민의 명복을 빌며 유가족께 위로를 전한다"며 "부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다"고 말했다. 이어 "도민의 생명과 안전을 최우선에 두고 시·군, 소방·경찰 등 관계기관과 함께 주민 대피와 구조, 응급복구에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

박 지사는 "산사태와 토사 유출, 축대·옹벽 붕괴 등 추가 피해가 우려되는 만큼 위험지역에 접근하지 말고, 대피 안내가 있을 경우 지정된 장소로 즉시 이동해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com