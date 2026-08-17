윤호중 "집중호우 광주·부산·경남 지역 재난특교세·구호비 긴급 지원"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 17일 거제 폭우 피해에 중대본을 가동했다
- 윤호중 본부장은 인명구조와 응급복구를 점검했다
- 정부는 광주·전남·부산·경남에 긴급 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경남 거제를 중심으로 기록적인 폭우가 쏟아지며 인명·시설 피해가 잇따르자 정부가 중앙재난안전대책본부를 가동하고 긴급 수습에 나섰다.
17일 행정안전부에 따르면 윤호중 중대본 본부장은 이날 회의를 열고 인명구조와 이재민 구호, 피해시설 응급복구, 산사태·하천 등 위험지역에 대한 추가 피해 예방 대책을 점검했다.
지난 15일부터 거제 지역에는 800㎜가 넘는 폭우가 내렸다. 비구름대가 부산과 울산 등 인근 지역으로 이동하면서 추가 피해 우려도 커지고 있다. 간밤에는 토사 유출로 인명 피해가 발생하고 도심 곳곳에서 침수 피해가 이어졌다.
정부는 전날 호우 재난 위기경보를 '주의' 단계로 높인 데 이어 이날 오전 6시부터 중대본 1단계를 가동했다.
윤 본부장은 가용 인력과 장비를 동원해 고립 주민 구조에 집중하는 한편 산림 인접 지역과 저지대 주민의 사전대피, 침수 위험지역 선제 통제 등을 주문했다. 이재민에게 식수와 생필품, 위생용품 등을 차질 없이 지원하고 도로·하천·전력 등 생활 기반시설도 신속하게 복구할 것을 관계기관에 당부했다.
정부는 피해 수습을 위해 광주·전남과 부산·경남 지역에 특별교부세 30억원과 재난구호사업비 4000만원을 긴급 지원하기로 했다. 지원금은 도로와 하천 등 공공시설 응급복구와 이재민 구호, 피해 주민 생활 안정 등에 투입된다.
윤 본부장은 "중대본을 중심으로 정부의 모든 역량을 결집해 피해 수습에 최선을 다하겠다"며 "피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 끝까지 지원하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com