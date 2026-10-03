김재준 경북도의원 " '연안침식 영향평가' 국가 제도화 촉구"

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도정질문....연안침식.재선충 특별재난지역 지정 주문

"동해선 체류형 관광활성화....울진 현안사업 정상 추진"

[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 김재준 경북도의원(경북 울진군, 국민의힘)이 동해안 연안침식과 산림재난 대응의 문제점을 지적하고 '연안침식 영향평가'의 국가 제도화를 촉구했다.

또 대형산불 피해지역의 산사태 예방사업 확대와 주민 대피 체계 재정립을 요구하고 재난안전 컨트롤타워를 중심으로 선제적 통합 대응체계를 강화할 것을 촉구했다.

김재준 경북도의원이 2일 속개된 도의회 제366회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 도정질문하고 있다.[사진=경북도의회]2026.10.03 nulcheon@newspim.com

지난 2일 속개된 경북도의회 제366회 제1차 정례회 제2차 본회의 도정질문에서다.

김 의원은 "경북의 연안 침식 우려·심각 등급 비율이 전국 최고 수준이며, 타 시도 대비 개선율이 낮다"고 지적하고 경북도의 적극적인 대응을 촉구했다.

김 의원은 " '제3차 연안정비기본계획'에 반영된 도내 46개 사업 지구 가운데 완료된 곳은 6개소에 불과하고 20개소는 착수하지 못했다"며 조속한 사업 추진을 요구했다.

김 의원은 또 해안 침식을 막기 위해 연안 정비 사업을 완료한 해안 인근의 대규모 준설과 모래 반출 문제를 짚고 '연안 침식 영향평가'의 국가 제도화와 경북도 시행 사업의 선제적 적용을 제안했다.

또 "울진의 한국해양과학기술원 동해연구소와 연계한 연안침식방재연구센터 설치"를 제안하고 " '연안 침식 해저 시뮬레이션 데이터베이스' 구축을 통해 사업 우선순위와 적정 공법을 검증할 것"을 주문했다.

김 의원은 특히 "산림 재난 분야에서는 대형 산불로 황폐해진 경북 북부지역에 극한 호우가 겹칠 경우 대규모 산사태로 이어질 수 있다"고 경고하고 "사방사업 등 예방 사업 확대와 주민 대피 체계를 재정립하는 한편, 재난 안전 컨트롤타워를 중심으로 선제적 통합 대응체계를 강화할 것"을 촉구했다.

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주와 포항,영덕지역을 휩쓸고 있는 소나무재선충병.2026.10.03 nulcheon@newspim.com

소나무재선충병 방제 부실도 지적했다.

김 의원은 최근 5년간 소나무재선충병 전국 발생량의 45.1%가 경북에 집중됐다는 점을 지적하고 "기후 변화 탓만 하며 정책만 따라가는 '뒤쫓기식 방제'에서 벗어나야 한다"고 강조했다.

김 의원은 특히 "재선충 피해 지역에 대한 특별재난지역 지정"을 정부에 강력히 요청하고 "울진 금강송숲과 국가유산 주변 소나무숲을 지키기 위한 선제적 연중 방제에 나설 것"을 요구했다.

또 김 의원은 일본의 사례를 들며 "산림환경연구원의 연구 인력을 보강하고 지역에 적합한 품종을 자체 개발하는 등 과학적 방제 역량도 확보해야 한다"고 주문했다.

그러면서 김 의원은 "산림청에만 맡겨둘 것이 아니라 행정안전부 주도로 국립공원·국가유산·군부대·도로 등 관리 주체가 함께 참여하는 범부처 공동 방제를 정부에 촉구해야 한다"고 제안하고 " '제2의 국토녹화운동'에 나선다는 각오로 지사님의 결단을 촉구한다"고 말했다.

동해선 철도관광 활성화 방안도 촉구했다.

김 의원은 "철도 개통으로 방문객이 늘었지만 부족한 연계교통과 숙박시설로 지역 체류와 소비를 이끌어내는 데 한계가 있다"고 지적하고 "무인역과 유인역의 이용객 규모를 비교하며 운영 인력 배치의 적정성도 점검할 것"을 요구했다.

김 의원은 또 ▲열차 증편 ▲후포·영해 등 주요 관광 거점의 KTX 정차 확대 ▲수요응답형 버스·광역 관광 셔틀 도입 ▲울진·영덕의 숙박시설 확충 등을 제안했다.

김 의원은 "동해안 유네스코 세계지질공원과 연계한 '경북 지오투어리즘 레일패스'와 야간관광 콘텐츠 개발"을 주문하고"동해선은 철도 연결로 완성되지 않는다. 그 길을 따라온 사람들의 발길을 머물게 할 '매력'이 채워져야 비로소 완성될 것"이라며 동해선 철도를 활용한 체류형 관광 콘텐츠 개발을 촉구했다.

김 의원은 울진 지역 현안 사업의 조속한 추진도 강하게 주문했다.

김 의원은 해양치유센터의 추가 공사 지연 방지와 체류형 치유 프로그램 마련, 국립 울진 산림생태원의 신속한 설계·행정 절차 이행을 요구하는 한편 동해안 산불 방지 센터는 정원 36명 중 현원이 13명에 그친다며 인력 확보를 촉구했다.

또 "119산불특수대응단도 신청사 건립 과정에서 현장 대응에 공백이 없어야 한다"고 당부했다.

김 의원은 "총사업비 669억 원이 투입된 후포 마리나항은 계류시설 이용률이 45.9%에 머물러 있다"며 "전문적인 운영 방안 마련과 이용 활성화에 경북도가 적극 나설 것"을 주문했다.

김재준 의원은 "울진의 주요 사업들은 산불 피해를 극복하고 지역의 새로운 미래를 만드는 기반"임을 강조하고 "사업별 부진 사유와 추진 현황을 상시 점검하고 중앙부처·울진군과의 협의를 통해 추진에 속도를 낼 것"을 촉구했다.

nulcheon@newspim.com