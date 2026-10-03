김민석 "오는 총선 주전장은 부산…한강 아닌 낙동강"

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3일 부산 청년간담회 참석, 청년·지역현안 청취

"부산 해양수도 반드시 추진…청년층 변화 기대"



[서울=뉴스핌] 김하영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 2028년 총선의 핵심 승부처로 부산과 낙동강 권역을 꼽았다.

김 대표는 3일 부산 부산진구에서 열린 청년 현장 간담회에서 "2028년 총선의 주전장은 부산이고 낙동강이 될 것"이라며 "한강이 아니라 낙동강, 부산에서 미래를 향한 큰 전장이 열리고 거기서 승리해야 한다"고 말했다.

이어 "미래 인재와 청년 인재를 구름같이 모아 설득하고 함께하고 교육하며 새로운 일을 만들어내야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 2일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 대법관 임명 관련 헌법전문가 긴급 좌담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.02 jk31@newspim.com

최근 부산 청년층의 정치적 선택에 대해서도 언급했다.

그는 "전재수 부산시장에 대한 청년층 지지가 높았다는 것은 그만큼 미래와 비전, 변화에 대한 기대가 높다는 것"이라며 "비전을 정확하게 제시하면 청년층이 변화의 방향을 선택할 수 있다"고 말했다.

김 대표는 부산의 정치적 상징성도 강조했다. 그는 "부산은 김영삼(YS)·노무현·문재인 대통령을 만든 곳"이라며 부마민주항쟁이 있었던 부산과 5·18민주화운동의 광주를 민주화의 주요 거점으로 평가했다.

개헌과 관련해서는 부마민주항쟁과 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록 필요성을 재차 강조했다.

김 대표는 "부마와 5·18 정신을 헌법 전문에 넣는 것은 다른 권력구조 개편 이전에 반드시 해야 한다"며 "12·12와 5·18에 대한 헌법적 정리가 필요하다"고 말했다.

이어 일부 국민의힘 의원들의 관련 발언을 겨냥해 "헌법 밖의 주장을 하는 정치인들이 헌법과 법률을 다루는 국회에 들어오지 못하게 만드는 것이 기본"이라고 주장했다.

부산 지역 현안에 대해서도 입장을 밝혔다. 김 대표는 가덕도신공항과 북항 개발에 이어 이재명 정부의 과제로 부산 해양수도 구상을 언급하며 "반드시 해야 하고 할 것"이라고 말했다.

이날 간담회에서는 부산 청년들의 취업과 창업 등 현장 애로사항을 듣고 지원 방안을 논의했다. 박홍배 민주당 부산시당위원장과 권기흥 부산시당 청년위원장 등도 참석했다.

gkdud9387@newspim.com