경남교육청, 집중호우 피해 대응 긴급회의…복구 체계 강화·지원 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 17일 집중호우 피해대책회의를 열었다.
- 거제·통영 침수 학교의 학사 운영과 복구를 점검했다.
- 교육감은 학생 안전과 신속한 복구를 당부했다.
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학생 안전 확보 위한 긴급 복구 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 집중호우로 인한 거제·통영 지역 학교 침수 피해가 이어지자 학사 운영과 시설 복구 대책을 긴급 점검했다.
도교육청은 17일 본청 중회의실에서 권순기 교육감과 부교육감, 국·과장 등이 참석한 가운데 집중호우 대응 비상대책회의를 열고 학교 피해 상황과 학사 운영, 시설 복구 대책을 논의했다고 밝혔다.
이번 회의는 전날부터 이어진 집중호우로 거제와 통영 지역 일부 학교에서 침수 피해가 발생함에 따라 학생과 교직원의 안전을 확보하고 교육활동 차질을 최소화하기 위한 대응 방안을 마련하기 위해 열렸다.
이날 회의에서 도교육청은 피해 학교의 학사 운영과 돌봄 교실, 학교급식, 전산망 운영, 시설 피해와 복구, 복구 예산 지원, 피해 학교 현장 점검 등 부서별 주요 현안을 공유하고 부문별 대응 계획을 점검했다.
거제 지역에서는 외간초, 거제용소초, 장평초, 수월초, 거제애광학교, 송정초 등에서 교사와 운동장 침수 피해가 확인됐으며, 통영 지역에서도 통영중, 충렬초, 통영고, 두룡유치원 등에서 침수 관련 신고가 접수됐다.
도교육청은 피해 발생 초기에는 학교장과 교육지원청이 현장 상황에 따라 필요한 응급 복구를 우선 실시하고 이후 예비비와 재난복구비 등으로 추가 지원을 할 수 있도록 현장 중심의 복구 체계를 운영하기로 했다.
여름방학 기간 공사가 진행 중인 학교에 대해서는 집중호우로 인한 붕괴 위험, 침수 가능성 등 안전 저해 요인이 없는지 시설 전반을 다시 점검하도록 각 학교에 요청했다.
권순기 교육감은 "학생과 교직원 안전을 최우선 과제로 제시하고 복구 과정에서 2차 안전사고가 발생하지 않도록 관리 체계를 강화해 달라"면서 "학생들이 개학 후 정상적인 학교 환경에서 수업을 받을 수 있도록 피해 시설을 신속히 복구해 달라"고 주문했다.
도교육청은 기상 상황과 추가 피해 여부를 계속 파악하면서 교육지원청과 학교와의 비상 연락 체계를 유지하고 피해 학교의 학사 운영 지원과 시설 복구를 위한 행정·재정 지원을 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com