김민석, 당선 후 곧바로 거제 수해 현장으로…수석대변인 박성준 임명

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 신임 대표가 17일 거제 피해현장으로 향했다.
- 삼도맨션과 임시주거시설을 찾아 수해 상황과 대책을 점검했다.
- 김 대표는 18·19일 회동·참배·현장 최고위 일정을 잡았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫 인선 단행...당대표 비서실장에 김태선 의원
[대전=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 당대표가 당선 직후 곧바로 집중호우 피해가 심각한 경남 거제를 방문한다. 김 대표는 인명피해가 발생한 아파트와 임시주거시설을 찾아 피해 상황을 점검하고 후속 대책을 논의할 예정이다.
박성준 민주당 수석대변인은 17일 전당대회 직후 기자들과 만나 "비 피해가 매우 심각해서 김 대표가 경남 거제로 출발했다"며 "인명피해가 있는 삼도맨션 아파트를 찾아 현장 피해 상황을 점검하고 대책을 마련할 예정"이라고 밝혔다.
김 대표는 이날 거제시 삼도맨션 아파트를 둘러본 뒤, 수해 이재민들의 임시주거시설로 이용되고 있는 오포사회복지관을 방문해 피해 주민들을 만날 예정이다.
김 대표는 오는 18일 오전 8시에 국회에서 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석과 회동할 예정이다.
이어 오전 9시 국립서울현충원을 방문해 현충탑을 참배하고, 오전 9시20분에는 김대중 전 대통령 묘역을 참배한다. 오전 10시에는 김 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석하며, 오후 4시30분에는 국립5·18민주묘지를 참배한다.
19일에는 부산에서 현장 최고위원회를 개최한다. 이후 오전 11시20분에는 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 문재인 전 대통령을 예방한다.
박 수석대변인은 사무총장과 정책위의장 등 추가 정무직 인선에 대한 기자 질문에 "차근차근 준비해서 발표하겠다"고 말했다.
김 대표는 이날 첫 최고위원회의를 열고 박성준 의원을 수석대변인에, 김태선 의원을 당대표 비서실장에 각각 임명했다. 박 의원은 서울 중·성동을 재선 의원으로 원내수석부대표를 지냈으며, 김 의원은 울산 동구 초선 의원으로 이재명 대통령 후보 수행실장을 맡은 바 있다.
seo00@newspim.com