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[전문] 김민석, 당선 첫 메시지..."李대통령 지원하는 전면 협력 창조적 수평 관계"

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  • 김민석이 17일 민주당 당대표에 선출됐다.
  • 그는 수락연설에서 당 체질 개선을 약속했다.
  • 당정 협력과 당내 통합, 민생 강화를 내세웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전당대회서 정청래 꺾고 당대표 최종 당선
"정청래·송영길 함께 모시겠다…동지들과 함께 돌파"
"토론하고 직언하며 방패되는 민주당 되겠다"

[대전=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 당대표가 17일 "오늘부터 매일 민주당의 새 뉴스가 나가고, 민주당은 새벽부터 뛸 것"이라며 당의 체질 개선을 약속했다.

김 대표는 이날 대전컨벤션센터에서 열린 민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당대표 당선 수락 연설을 통해 "국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "언어도, 정책도, 태도도, 문화도 진화하는 민주당을 만들겠다"며 "오늘부터 민주당은 역사 정당과 민주 정당을 넘어 국민의 삶을 책임지는 정당이 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "당은 이재명 대통령과 국민주권 정부의 성공을 위해 뛰겠다. 그 성공이 국민의 성공이기 때문"이라고 했다. 또 "성공을 위해 토론하고 직언하며 방패가 되는 다수 정당, 민주당이 되겠다"고 덧붙였다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆"정청래 송영길과 함께 뛰겠다...신임 지도부와 풍파 반드시 돌파"

김 대표는 민주당의 변화 방향으로 'ABC 플랜'을 제시했다. 그는 "A는 어포더빌리티(Affordability), 먹고사는 민생과 생활비 정치"라며 "B는 브로드(Broad), 크고 넓은 덧셈 정치와 확장 정치"라고 설명했다. C는 '컴피턴스(Competence)'로, 유능하고 민생을 중심에 두는 정치를 뜻한다고 밝혔다.

전당대회 기간 제시한 공약에 대해서는 "약속한 모든 것을 지키겠다"며 "불가피한 변경이 필요할 때는 설명하겠다"고 말했다.

당내 통합도 약속했다. 김 대표는 경쟁자인 정청래·송영길 후보를 거론하며 "함께 뛰겠다. 제가 그 장을 넓게 열고 함께 모시겠다"고 했다.

이어 "민주당은 어려운 당 안팎의 상황을 맞고 있고 앞으로 더 큰 내우외환의 풍파가 몰아닥칠 것"이라며 "신임 지도부와 동지들과 함께 반드시 돌파해내겠다"고 목소리를 높였다. 

계속해서 김 대표는 "1인 1표의 전도사 정청래 후보님, 준비된 지도자 송영길 후보님께 감사드린다"며 "저보다 뛰어난 역량을 가진 두 후보님께 많이 배웠다"고 말했다. 이어 함께 선출된 최고위원들과 낙선한 후보들에게도 "민주당의 동지들"이라며 감사를 표했다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 당대표 수락연설을 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

다음은 김민석 당대표의 수락사 전문이다.

감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
당원께 감사드리고, 국민께 감사드리고, 하늘에 감사드립니다.

1인 1표의 전도사이신 정청래 후보님, 준비된 지도자 송영길 후보님,
저보다 더 뛰어난 역량을 가지신 두 후보님께 감사드립니다.
영광이었습니다. 많이 배웠습니다. 감사합니다.

함께 뛰어서 앞으로도 최고위원으로서 같이 일하게 될 최고위원 우리 동지들, 그리고 아쉽게도 낙선하신 동지들, 그리고 마지막에 경선에서 함께하지 못했던 우리 최고위원 후보님들께도 감사의 말씀을 전합니다.

5.18 진상 규명을 요구하는 스무 살의 서울대 학생회장으로 공인의 길에 선 지 40년 만에 대한민국 유일의 역사 정당이자 세계 최고 K-민주주의 선도 정당 민주당의 대표가 되었습니다.

제 몸처럼 사랑하는 민주당에 이어서 영예롭고 1인 1표 당원 주권의 첫 선택이라 역사적이고, 평생 스승 김대중의 뒤를 이어 감격이며, 평생 동지 이재명의 길을 이어 뿌듯하고 K-황금시대에 사명이 있어 막중합니다.

아들 때문에 거리의 투사가 되어 전경에게 장미를 건넸던 어머니가 생각나 울컥하고, 아버지와 동갑이신 곧 백세 권노감 고문님께서 끝까지 자리에 함께해 주셔서 울컥하고, 18년 광야 생활을 지켜봐 준 벗들 앞이라 울컥하고 긴 세월 힘들었지만 견뎌낸 제 자신에 울컥합니다.

제 40년 정치 한 줄 결론은 하늘과 국민이 가장 두렵고 감사하다 입니다.
겸손, 겸손, 겸손의 3겸의 다짐이 저를 지켰고, 공부 공부, 공부 공부하는 정치가 저를 키웠고, 결국 정치는 국민이 한다는 무서운 반성이 저를 살렸습니다.

하여 국민과 당원 여러분께 깊이 깊이 감사드립니다.
오랜 시간의 격려와 응원이, 비판이, 질책이 모두 한없이 감사합니다.

전대 기간 말씀드리고 약속한 모든 것을 다 지키겠습니다.
불가피한 변경이 필요할 때는 설명을 하겠습니다.

국민 여러분 민주당을 바꾸겠습니다.
언어도, 정책도, 태도도, 문화도 진화할 것입니다.

ABC에서 시작하겠습니다. 저는 이재명 정부의 ABCD 성장 전략을 짰습니다.
이번에는 <민주당 ABC플랜>입니다. Affordability, 먹고 사는 민생 정치, 생활의 정치, 브로드 Broad 크고 넓은 덧셈 정치, 확장 정치. Competence 유능한 정치, 유능한 민생 중심, 다수 정당 민주당이 될 것입니다.

오늘부터 매일 민주당의 새 뉴스가 나갑니다.
오늘부터 매일 민주당은 새벽부터 뜁니다.
오늘부터 매일 민주당은 역사 정당, 민주정당을 넘어
국민의 삶 책임 정당이 될 것입니다.

당청 관계, 당정 관계는 국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것입니다. 당은 이재명 대통령과 국민주권 정부의 성공을 위해 뛸 것입니다. 그 성공이 국민의 성공이기 때문입니다. 그 성공을 위해 토론하고 직언하고 방패가 되고 민심 창구가 될 것입니다.

정청래, 송영길 함께 뛸 것입니다. 제가 그 장을 넓게 열고 함께 모실 것입니다.

우리는 어려운 당 내외의 상황을 맞이하고 있습니다.
앞으로 더 큰 내우외환의 풍파가 몰아닥칠 것입니다.
몇십 년간 쌓아온 인내와 작은 지혜로 이 외우내환을 동지들과 함께 신임 지도부와 함께 반드시 돌파해 내겠습니다.

존경하고, 사랑하는 국민 여러분, 우리는 민주당입니다.
우리는 다시 뜁니다. 우리 민주당이 책임지겠습니다.

국민 여러분, 당원 여러분 황금시대로 함께 갑시다.
낙오 없이 소외 없이 차별 없이 함께 갑시다. 이제 전당대회를 마치고 새로운 민주당의 당대표 자격으로 그동안 애쓰셨던 당원 여러분께 그간의 긴 당내 경선의 장정에 고단을 씻고 국민 여러분께 민주당 집권당이 더 잘 하겠다는 그런 결의를 담아 이제 인사 올립니다.

민주당이 당원과 국민 여러분께 깊이 감사드립니다.

 

seo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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