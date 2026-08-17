김민석, 민주 당대표 당선...최고위원 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수

AI 핵심 요약beta
- 김민석 후보가 17일 민주당 전당대회서 대표로 선출됐다
- 최고위원 5인에는 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수가 뽑혔다
- 김 후보는 54.08%로 정 후보를 제치고 당권을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최고위원, 친청계 3인 모두 당선...친명 박선원·서미화만 생존
[대전=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회에서 김민석 후보가 54.08% 득표율로 차기 당대표에 선출됐다. 최고위원 5인에는 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 후보가 당선됐다.
민주당은 이날 오후 대전컨벤션센터에서 제3회 정기 전국당원대회에서 당대표 및 최고위원 5인을 선출했다.
당대표 최종 득표 결과 김 후보는 54.08%로 정 후보(45.92%)를 꺾고 차기 당권을 거머쥐었다.
최고위원 득표 결과는 최 후보 18.35%, 박 후보 17.57%, 서 후보 16.60%, 이 후보 16.35%, 한 후보 15.86% 순이다. 김용 후보는 15.26%로 6위에 머물며 고배를 마셨다.
이번 전당대회의 투표 반영 비율은 대의원·권리당원 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%다. 대의원과 권리당원의 표 가치는 올해 도입된 '1인 1표제'에 따라 동일하게 반영됐다.
당대표 경선은 과반 득표 후보자가 나오지 않아 선호투표제로 치러졌다. 선호투표제는 전체 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명을 제외한 최하위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가린다.
seo00@newspim.com