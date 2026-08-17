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[프로필] 김민석, '86세대 스타'에서 18년 야인생활 넘어 李정부 여당 대표로

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AI 핵심 요약

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  • 김민석 전 국무총리가 17일 민주당 대표에 선출됐다.
  • 전당대회서 54.08%를 얻어 정청래 후보를 꺾었다.
  • 86세대 운동권 출신으로 4선 의원·총리를 지냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'86세대' 청년 정치인...DJ 전폭 지원으로 국회 입성
2002년 '노무현-정몽준 단일화' 탈당부터 시련 시작
이재명 시대 수석최고위원·초대 국무총리로 재기 성공

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 전 국무총리가 17일 집권여당인 더불어민주당의 차기 당대표로 선출됐다.

김 대표는 이날 대전컨벤션센터에서 열린 민주당 전당대회에서 최종 득표율 54.08%로 정청래 후보(45.92%)를 꺾고 당대표에 당선됐다. 

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표 후보자가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 연설을 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆'86세대' 청년 스타 정치인...DJ 전폭 지원으로 15대 국회 입성

서울대 총학생회장 출신이자 대표적인 '86세대'(60년대 출생, 80년대 학번) 운동권으로 꼽히는 김 대표는 31세에 당시 최연소 국회의원에 당선된 이후 4선 의원과 국무총리를 거치는 등 30여 년간 굵직한 정치 행보를 걸어왔다.

1964년 서울특별시 영등포구에서 태어난 김 대표는 서대문중학교, 숭실고등학교를 졸업한 후 1982년 서울대학교 사회학과에 입학했다. 이후 서울대 총학생회장에 선출됐고, 전국학생총연합 초대 의장을 역임하며 학생운동을 주도했다.

서울 미국문화원 점거 농성 등을 주도한 혐의로 1985년 구속됐다가 1988년 3·1절 사면으로 출소했다. 이후 1990년 25세 나이로 정치에 입문하며 당시 김대중(DJ) 평민당 총재의 전폭적 지원을 받아 1992년 14대 총선에 출마했으나 당시 여당 거물 중진과의 대결에서 낙선했다.

이후 미국으로 건너가 컬럼비아대학교 국제정치학, 하버드대학교 케네디스쿨 행정학 석사를 취득했다.

1996년 15대 총선에서 새정치국민회의 소속으로 서울 영등포을에 출마해 15대 국회 최연소(31세)로 국회의원에 당선됐다.

이어 2000년에 실시된 16대 총선에서 새천년민주당 소속으로 출마해 재선에 성공했다. 2000년에 다보스포럼이 선정한 '미래를 이끌어갈 세계 지도자 100인'에 선정될 정도로 차세대 리더로 각광받았다.

김민석 더불어민주당 당대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆2002년 '노무현-정몽준 단일화' 탈당부터 시련 시작...18년 간 야인 생활 

그러나 2002년은 그에게 시련이 시작됐던 해였다. 그해 지방선거에서 국회의원직을 사퇴하고 새천년민주당 서울시장 후보로 출마했지만 DJ 정권 말기 위기 등으로 이명박 후보에게 패하며 낙선했다.

그해 대선 과정에서 '노무현-정몽준 단일화'가 거론되던 시점에 민주당을 탈당하고 정몽준 후보가 이끄는 국민통합21에 입당하며 파장을 일으켰다. 노 전 대통령으로 후보 단일화가 이뤄졌지만 정 후보가 투표 전날 노 전 대통령에 대한 지지를 철회하며 여론이 악화됐다.

노 전 대통령의 당선 이후 야인 생활을 시작했다. 이때의 탈당 이력은 이번 전당대회 과정에서도 내내 약점으로 공격받기도 했다.

이후 2003년 새천년민주당으로 복당했지만 2004년 17대 총선에서 낙선했다. 2008년 18대 총선에서는 컷오프(공천 배제)를 당하며 긴 야인 생활을 이어갔다.

이후 새정치민주연합이 출범하자 민주당의 이름과 전통을 지키겠다고 선언하며 2014년 원외 민주당을 창당하고 당대표를 맡았다. 원외 민주당 소속으로 2016년 20대 총선에 비례대표로 출마했지만 다시 낙선의 고배를 마셨다.

2016년 원외 민주당이 더불어민주당에 흡수 통합되면서 다시 지금의 민주당으로 복귀했다.

이재명 대통령(오른쪽, 당시 더불어민주당 대표)과 김민석 당대표(당시 민주당 최고위원)가 대화를 나누고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆2020년 국회 복귀...이재명 지도부서 수석최고위원·李정부 초대 국무총리로 화려하게 재기

그후 2020년 21대 총선에서 서울 영등포을에 출마, 3선 의원으로 당선되며 2002년 의원직 사퇴 이후 18년 만에 국회로 복귀했다. 이어 2024년 22대 총선에서도 같은 지역구에서 승리하며 4선 의원이 됐다.

그는 21대 국회 전반기에는 보건복지위원회 위원장을 맡았고, 2023년 민주당 정책위의장, 2024년 이재명 당대표 체제에서 수석최고위원으로 역임했다.

김 대표는 대표적 친명(친이재명)계 인사로 꼽힌다. 그는 지난 20대 대선에서 민주당 중앙선대위 전략기획본부장을, 21대 대선에서는 중앙선대위 상임공동선대위원장을 역임하며 현재 친명계의 기반이 된 '신명계'(신이재명계) 핵심 전략가로 자리매김했다.

이후 김 대표는 2025년 이재명 정부 출범 후 초대 국무총리로 임명돼 약 1년간 국정을 보좌했다.

◆프로필

-1964년생, 서울 출생
-숭실고, 서울대 사회학과 졸업, 하버드대 케네디 정치행정대학원 공공행정학 석사, 칭화대 법학 석사, 럿거스뉴저지주립대학교 뉴어크캠퍼스 로스쿨 법학 박사
-15대·16대·21대·22대 국회의원
-서울대 총학생회장
-새천년민주당 대변인, (원외) 민주당 대표
-더불어민주당 정책위원회 의장, 더불어민주당 최고위원
-21대 국회 전반기 보건복지위원회 위원장
-49대 국무총리

seo00@newspim.com

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남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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