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김민석 체제 출범…'찰떡궁합 당정' 전망 속 최대 과제는 '친명 vs 친청' 봉합

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  • 김민석이 17일 민주당 대표에 당선됐다.
  • 당정 관계 밀착과 여권 갈등 완화가 예상됐다.
  • 새 지도부 과제는 지지율 반등과 계파 봉합이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전문가들 "원팀 당정 한목소리 낼 것...李 지지율 반등 기대도"
시험대는 계파 갈등 수습과 강성 지지층 조율

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 당선되면서 향후 당정 관계가 한층 밀착될 것이란 전망이 나온다.

이재명 대통령과 가까운 김 대표가 당권을 쥐면서 그동안 전당대회 과정에서 불거진 여권 내 갈등은 일단 잦아들 가능성이 크다는 분석이다. 다만 집권 2년차에 접어들며 하락세를 보이는 국정 지지율을 반등시키고, 친명계와 친청계로 갈라진 당내 갈등을 수습하는 일이 새 지도부의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.

특히 선출직 최고위원 5인 중 친청(친정청래)계 후보인 최민희 후보가 수석최고위원에 당선된 데 이어, 친청계 후보인 한민수, 이성윤 후보가 모두 당선되며 '친청 3명 vs 친명 2명'의 구도가 돼 계파 갈등 봉합 필요성은 더욱 커졌다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표 후보자가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆김민석 체제 출범에 당정 '한목소리' 전망

정치권에서는 김 대표 체제 출범으로 당정 간 엇박자가 줄어들 것이란 관측이 우세하다. 전당대회 과정에서 계파 갈등이 격화한 상황에서 김 대표의 당선이 당정 관계 안정과 여권 내부 결속의 계기가 될 수 있다는 것이다.

장성철 공론센터 소장은 이날 본지와 통화에서 향후 당정 관계에 대해 "원팀으로 찰떡궁합을 맞추게 될 것"이라고 말했다.

장 소장은 "수평적 당정 관계라기보다는 수직적 당정 관계가 될 가능성이 높고, 야당에서는 '청와대 출장소'라는 비판까지 나올 수 있다"며 "김 대표가 대통령과 함께 국정을 운영해야 한다고 생각할 것이기 때문에 당분간 당정 간 다른 목소리가 크게 나오지는 않을 것"이라고 내다봤다.

이종훈 정치평론가 역시 "이제까지보다는 당정 관계가 많이 호전될 것"이라며 "당정 일체가 강조되면서 당정 갈등도 줄어들 가능성이 크다"고 말했다.

이재명 대통령(오른쪽)과 김민석 국무총리가 지난 2025년 9월 30일 서울 용산구 대통령실에서 열린 제44회 국무회의에서 대화를 나누고 있다. [사진= 청와대]

◆당내 갈등 봉합에 李 지지율 반등 기대

당정 간 갈등 완화는 이 대통령의 국정 지지율에도 단기적으로 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다. 전당대회 과정에서 친명계와 친청계 간 대립이 격화하면서 여권 지지층의 피로감이 커졌던 만큼 새 지도부 출범 자체가 당분간 안정감을 줄 수 있다는 것이다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10~14일 전국 18세 이상 유권자 2511명을 대상으로 실시해 이날 발표한 조사에 따르면 이재명 대통령의 국정 지지율 긍정 평가는 43.0%로 집계됐다. 이는 직전 조사보다 0.3%포인트(p) 하락한 수치로 5주 연속 하락세다.

장 소장은 "지도부가 출범하면 일단 안정감을 보일 것이기 때문에 지지율은 하락을 멈추거나 다소 올라갈 가능성이 있다"며 "여권 내 분열이 일단 진정 양상을 보인다는 점은 긍정적"이라고 평가했다.

이 평론가도 "내부 갈등이 어느 정도 진정되면서 조금은 반등이 일어날 수 있다"고 했다. 다만 "본격적인 반등까지 가려면 갈 길이 멀다"며 당내 갈등 완화만으로는 중도층 이탈을 되돌리기 어렵다고 지적했다.

김민석(왼쪽), 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 지난 15일 오후 전라남도 나주 종합스포츠파크에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 전남광주 합동연설회에서 대화하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김민석 체제 시험대는 친명·친청 봉합과 강성 지지층 조율

전문가들은 새 지도부가 맞닥뜨릴 가장 큰 과제로 지지율 회복과 정책 리스크 관리를 꼽았다. 당 내부를 봉합하는 것과 동시에 중도층이 반발할 수 있는 강성 정책이나 입법 노선을 조정해야 한다는 것이다.

장 소장은 "부동산 문제나 세제 개편 문제 등 정책적인 부분이 지지율 하락의 위험 요인"이라며 "대통령의 사법 리스크와 관련된 문제까지 더해지면 위험 요인의 덩어리가 더 커질 수 있다"고 말했다.

특히 김 대표가 후보 시절 언급해 온 '조작 기소' 및 공소 취소 주장 등에 대해서는 "조작 기소가 명확하게 드러나지 않은 상황에서 공소 취소 문제를 억지로 밀어붙일 경우 중도층이나 합리적 진보층이 강하게 반발할 수 있다"며 "상당히 잘 컨트롤해야 할 부분"이라고 지적했다.

이 평론가는 새 지도부가 '당내 통합'과 '정책 교정'을 동시에 추진하는 투트랙 전략을 펴야 한다고 강조했다. 그는 "당내 문제를 해소하더라도 당 밖에 있는 중도층이 되돌아와야 한다"며 "지난 지도부에서 추진했던 강경한 입법들을 완화하는 방향으로 정책적 교정이 이뤄져야 한다"고 말했다.

전당대회 과정에서 갈라진 당내 계파를 통합하는 일도 김 대표의 주요 과제로 꼽힌다. 선거 과정에서 친명계와 친청계가 정면 충돌한 만큼 패배한 쪽을 끌어안지 못할 경우 갈등의 불씨가 언제든 다시 살아날 수 있어서다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 송영길(왼쪽 네번째부터), 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보를 비롯한 최고위원 후보들이 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 인사를 하고있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆"전당대회 후 갈등 재점화 가능성 낮다…여권 '화합 행보' 전망"

다만 전문가들은 전당대회 직후부터 갈등이 즉각 재점화될 가능성은 낮다고 봤다.

장 소장은 "대통령과 김 대표 모두 정청래 전 대표 측 인사들과 잘 지내려 할 것"이라며 "오찬이나 만찬을 함께하고 청와대로 초청하는 등 화합하는 모습을 보일 가능성이 크다"고 말했다.

그는 "진 쪽은 진 쪽대로 전열을 정비해야 하고, 이긴 쪽도 비주류 당원들의 비중이 만만치 않다는 점을 무시할 수 없다"며 "이들을 배제하거나 적대시해서는 국정 운영이 어렵기 때문에 서로 조심할 것"이라고 했다.

이 평론가도 "전당대회가 끝나면 통합을 강조하지 않겠느냐"며 "친청과 반청으로 나뉘어 충돌했던 진영 전선도 다소 약화될 것"이라고 전망했다.

chogiza@newspim.com

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