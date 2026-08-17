김민석 넉넉한 승리 이끈 '호남' 당심…李대통령 집권 2년차 동력 부여

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金, 호남서 과반 승리…사실상 당심 방향 결정

李정부 첫 국무총리 역임…당청 원팀 기조 강화

확장성도 관건…"민생·통합 의제 제시해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회에서 김민석 후보가 신임 당대표로 선출된 가운데 당권 경쟁의 최대 승부처이자 김 대표의 승리를 가능케 한 호남 당심에 이목이 쏠리고 있다.

이재명 대통령 집권 2년차를 맞아 껄끄러운 당청 관계가 예상되는 정청래 후보보다 '친명'(친이재명)을 전면에 내세운 김 대표에게 표를 몰아주며 3대 메가프로젝트를 발표한 이재명 정부에 힘을 실었다는 평가다.

김 대표는 17일 대전컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 최종 54.08%로 정청래 후보(45.92%)를 8.16%포인트(p) 차이로 꺾고 집권여당 당대표 자리에 올랐다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표 후보자가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆호남의 선택, '김민석 대세론' 결정적 계기 부여

최대 승부처는 단연 '호남'이었다. 앞서 2주차 순회 경선까지 누적 득표율에서 김 대표와(46.01%) 정 후보(44.53%)의 격차는 불과 1.48%p, 3086표 밖에 나지 않았다.

그러나 김 대표는 지난 15일 전체 당원의 33%가량이 몰린 호남 경선(전남·광주, 전북)에서 경쟁자인 정 후보를 24.89%p 차로 크게 따돌리며 당심의 방향을 사실상 결정지었다.

지역별로는 김 대표가 전남광주에서 57.04%, 전북에서 58.39%의 득표율을 기록하며 모두 과반으로 압승했다.

호남에서 김 대표가 대승을 거두면서 누적 득표율은 김민석 52.21%, 정청래 38.14%로 벌어졌다. 격차가 단 한 차례 경선에서 14.07%p까지 확대됐다.

호남의 선택은 단순한 지역 경선 승리를 넘어 민주당의 차기 지도체제와 이재명 정부 중반기 국정 운영의 방향을 가른 분기점으로 평가된다.

민주당의 전통적 지지 기반인 호남은 당대표 경선에서 상징성과 조직력을 동시에 갖춘 지역으로 꼽힌다. 특히 권리당원 규모가 큰 데다 호남 당심의 선택이 전국 당원들에게 미치는 정치적 신호도 크다.

김 후보의 호남 압승은 단순히 표의 숫자를 늘린 것에 그치지 않고, 경선 초반까지 이어지던 양강 구도를 '김민석 대세론'으로 전환한 결정적 계기가 됐다는 분석이 나온다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에 참석하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆'당청 원팀' 강화…차기 대권주자 김민석 출발점될까

김 대표의 당선은 당청 관계에도 변화를 가져올 전망이다. 친명(친이재명)계 핵심 전략가이자 이재명 정부 초대 국무총리를 지낸 김 대표가 당권을 거머쥐면서 '당청 원팀' 기조가 한층 강화될 것이라는 관측이 나온다.

김 대표는 이재명 정부 출범 직후 초대 국무총리로 지명된 인사다. 이재명 대통령은 2025년 6월 4일 김 의원을 새 정부 첫 국무총리 후보자로 지명했고, 김 대표는 이후 국무총리로 국정 운영에 참여했다.

그는 이재명 대통령과 2022년 대선 당시부터 정치적 인연을 쌓았다. 당시 이 대통령 후보 선거대책위원회에서 전략기획본부장을 맡았고, 이후 민주당 내 대표적인 친명계 전략통으로 분류돼 왔다.

때문에 김 대표 체제의 민주당은 이재명 정부에 대한 안정적인 지원 기반이 될 가능성이 크다. 정부가 추진하는 민생·경제 정책과 개혁 입법을 당이 선도적으로 뒷받침하고, 국회에서 야당과의 협상이나 여론 대응이 필요할 때는 김 대표가 당정 사이의 조정자로 나설 수 있다는 것이다.

김 대표에게 이번 당선은 차기 대권주자로 부상할 수 있는 출발점이기도 하다. 당대표 임기 동안 국회 운영과 정부 지원, 민생 성과를 동시에 보여준다면 당내 차기 주자군에서 존재감이 빠르게 커질 수 있다.

확장성도 관건이다. 친명계 핵심 인사라는 점은 현 정부와의 협업에는 강점이지만, 차기 대선 국면에서는 오히려 독자적인 정치 색깔을 보여줘야 한다는 분석도 나온다.

민주당 관계자는 "호남에서 얻은 압도적 당심을 대권주자급의 전국적 경쟁력으로 전환하려면 민주당의 전통적 가치에 더해 경제·민생·통합의 의제를 제시해야 할 것"이라고 전했다.

seo00@newspim.com