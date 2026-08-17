'당대표 낙선' 정청래 "저는 졌지만 강력한 개혁 깃발은 더 높이 들어야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"조직은 바람을 이기지 못해…명사수 되지 못했다"

"李정부 성공, 정권 재창출로 완성…총단결해야"

[대전=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에서 낙선한 정청래 의원은 17일 "숫자로는 졌지만 우리의 열정과 가치는 지지 않았다"며 "개혁의 깃발을 더 높이 들고 전진하겠다"고 밝혔다.

정 의원은 이날 개표 결과 발표 직후 기자들과 만난 자리에서 "제가 주장했던 민주당을 민주당답게 만드는 더 강력한 개혁의 깃발은 제가 비록 졌지만 더 높이 들어야 한다"며 이같이 말했다.

그러면서 "민주당을 개혁하고 또 개혁해 국민의 마음을 얻어야 총선 승리와 대선 승리를 할 수 있다"며 "이것이 이미 정해진 정답이고 우리가 가야 할 길"이라고 강조했다.

정 의원은 당대표 선거 결과에 대해 "조직은 바람을 이기지 못한다"며 "그런데 이번에는 그 조직이 너무 셌던 것 같다"고 주장했다.

이어 "명사수는 바람을 계산하지 않고 활을 쏘는데, 제가 명사수가 되지 못했다"며 지지자들에게 미안한 마음도 전했다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 정견발표를 하고 있다. 2026. 08.17 jk31@newspim.com

정 의원은 낙선에도 불구하고 자신이 제시해온 민주당 개혁과 범민주진보 진영의 통합 노선을 계속 추진하겠다고 밝혔다.

그는 "이재명 정부의 성공과 완성은 정권 재창출로 마무리된다"며 "정권을 재창출하려면 총선에서 이기고 대선에서 이겨야 한다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "이 사람 빼고 저 사람 빼고 누구와 총선에서 승리한단 말인가"라며 통합도 강조했다.

정 의원은 "김·노·문·명(김대중·노무현·문재인·이재명)을 지지했던 우리부터 총단결하고, 범민주진보세력의 통합연대로 민주당을 더 키워야 한다"고 목소리를 높였다.

정 후보는 당선된 김민석 신임 당대표에게 축하 인사를 전하고, 함께 출마한 송영길 의원에게는 위로의 뜻을 전했다.

그는 "전당대회 기간 정말 열심히 경쟁했고 치열하게 싸웠지만 우리는 졌다"며 "당선된 김민석 신임 당대표께 진심으로 축하드린다. 송영길 후보에게도 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "우리는 숫자로 졌지만 우리의 열정과 가치가 졌다고 생각하지 않는다"며 "그동안 보여준 당원과 지지자들의 눈물겨운 지지와 사랑에 깊이 감사드린다"고 했다.

끝으로 정 의원은 "더 높이 개혁의 깃발 들고 우리는 전진해야 할 것"이라며 "더 깊고 넓은 민주주의의 바다에서 다시 만나자"고 말했다.

seo00@newspim.com