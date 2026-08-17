전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.17 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[종합] 민주당 새 대표에 김민석…최고위원 친청계 3명 친명계 2명 체제로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 정부 초대 총리 출신 김민석이 17일 민주당 대표로 선출됐다.
  • 김 대표는 당선 뒤 민생 중심 ABC 플랜과 당정 협력을 강조했다.
  • 첫 일정으로 경남 거제 피해 현장을 찾고 18일 추모 행보에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

金, 최종 54.08%로 정청래에 승리...선호투표제 적용
당선 첫 메시지 "통합·민생"…곧바로 '폭우 피해' 거제로 이동
최민희 수석최고위원…박선원·서미화·이성윤·한민수 당선

[대전=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 차기 당대표에 이재명 정부 초대 국무총리 출신 4선 김민석 후보가 선출됐다. 김 신임 대표는 당선 일성으로 당내 통합과 민생 중심 정치를 강조한 뒤 곧바로 집중호우 피해 현장인 경남 거제로 향했다.

민주당은 17일 오후 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC)에서 제3차 정기 전국당원대회를 열고 김민석 후보를 신임 당대표로 선출했다고 발표했다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆김민석, 최종 54.08%로 정청래에 승리...최고위원 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수

김 후보는 당대표 경선 최종 합산 결과 54.08%의 득표율을 기록하며 45.92%를 얻은 정청래 후보를 제치고 당권을 거머쥐었다.

함께 치러진 최고위원 선거에서는 최민희(18.35%), 박선원(17.57%), 서미화(16.60%), 이성윤(16.35%), 한민수(15.86%) 후보(득표순)가 각각 1~5위를 차지하며 신임 지도부에 합류했다. 반면 김용 후보는 15.26%로 6위에 머물며 고배를 마셨다.

이번 선출직 최고위원단은 친청(친정청래)계 3명과 친명(친이재명)계 2명으로 구성됐다. 친청계 최민희 후보가 득표율 1위를 차지하며 수석최고위원이 됐으며, 이성윤·한민수 후보가 친청계로 분류된다. 나머지 박선원·서미화 후보는 친명계다.

이번 전당대회 투표는 대의원 및 권리당원 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%를 합산하는 방식으로 진행됐다. 특히 표의 가치를 동일하게 맞춘 '1인 1표제'가 적용됐으며, 당대표 경선은 과반 득표자가 없을 경우 최하위 후보 표를 2순위 선택지에 합산 반영하는 선호투표제로 치러졌다.

◆김민석 "이재명 정부 성공 도울 것…먹고사는 민생 중심 'ABC 플랜' 추진"

김민석 신임 당대표는 당선 수락 연설에서 "5·18 진상규명을 요구하는 스무살의 서울대 학생회장으로 공인의 길에 선지 40년 만에 민주당 대표가 됐다"며 "당원과 국민, 그리고 평생 스승 김대중과 평생 동지 이재명의 길을 이어 감격스럽고 막중한 사명감을 느낀다"고 소회를 밝혔다.

김 대표는 "저의 40년 정치 한 줄 결론은 '하늘과 국민이 가장 두렵고 감사하다'는 것"이라며 "전대 기간 동안 약속드린 모든 것을 지키고, 국민과 당원 앞에 겸손과 공부, 반성의 정치를 이어가겠다"고 강조했다.

국정 및 당 운영 방향과 관련해서는 'ABC 플랜'을 제시했다. 김 대표는 "'Affordability'(먹고사는 민생·생활비 정치), 'Broad'(크고 넓은 더 센 확장 정치), 'Competence'(유능한 민생 중심 다수정당)를 중심으로 민주당을 진화시키겠다"며 "오늘부터 매일 민주당의 새로운 뉴스가 나오고, 새벽부터 뛰는 국민 삶 책임 정당이 될 것"이라고 선언했다.

이어 당정 관계에 대해 "국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것"이라며 "이재명 대통령과 국민주권정부의 성공을 위해 토론하고 직언하며 방패가 되고 민심 창구가 되겠다"고 약속했다.

◆첫 행보는 '비 피해' 거제 현장 점검…18일 DJ 추모식·5·18 묘지 참배

당대표 당선 직후 열린 비공개 최고위원회의에서는 정무직 당직자 임명이 의결됐다. 신임 수석대변인에는 박성준 의원(재선·서울 중구성동구을), 당대표 비서실장에는 김태선 의원(초선·울산 동구)이 각각 임명됐다.

김 대표는 당대표 첫 일정으로 인명 피해가 발생한 경남 거제시 삼도맨션 아파트 현장을 찾는다. 김 대표는 현장에서 폭우 피해 상황을 점검하고, 임시 주거 시설인 오포 사회복지관에서 주민들을 만날 예정이다.  

이튿날인 18일에는 오전 8시 국회 본청 당대표회의실에서 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석을 접견하며 공식 일정을 시작한다. 이어 국립서울현충원을 찾아 현충탑 및 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 김대중 대통령 서거 17주기 추모식에 참석한다. 오후에는 효창공원 임정요인 묘역과 광주 국립5·18민주묘지를 연이어 참배할 예정이다.

수요일인 19일에는 부산광역시당에서 첫 현장 최고위원회의를 개최한 뒤 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역 참배 및 권양숙 여사를 예방하고, 이어 양산 평산마을을 방문해 문재인 전 대통령을 예방할 계획이다.

[대전=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 당원 및 지지자들이 전당대회가 열린 대전 유성구 대전컨벤션센터 앞에서 후보들을 응원하고 있다. 2026.08.17 allpass@newspim.com

◆빗속 1만 인파 집결…장외 응원전 속 소란 해프닝도

이날 전당대회가 열린 대전컨벤션센터 주변은 행사 시작 전인 오전 11시 30분부터 우비와 파란색 티셔츠를 입은 당원 등 주최 측 추산 1만여 명의 인파가 모여 열띤 응원전을 펼쳤다.

현장에는 지지 후보의 이름과 문구가 적힌 대형 현수막과 깃발, 풍선 등이 등장했으며, 내부에는 당원들을 위한 포토존과 굿즈샵이 마련됐다.

행사 진행 중 한 중년 남성 당원이 이재명 대통령 포스터를 든 채 홀 내부 조명탑 철제 구조물에 올라가 난동을 부리는 소동이 발생하기도 했다. 해당 남성은 현장에 출동한 경찰에게 제지 당한 뒤, 소동 약 40분 만인 오후 2시 39분께 현장에서 체포됐다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆국민의힘 "이재명 방탄 벗어나 책임 있는 여당 돼야"

한편 야당인 국민의힘은 김 신임 대표의 선출에 대해 '이재명 방탄'에서 벗어나 민생에 집중할 것을 촉구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내고 "집권여당 대표는 단순히 당권을 행사하는 자리가 아니라 국정을 함께 책임지고 야당과 대화·타협을 통해 해법을 만드는 막중한 자리"라며 "이제 '이재명 방탄'이 아닌 '국민을 위한 책임 있는 여당'이 되어야 한다"고 밝혔다.

박 대변인은 "김 대표가 전대 과정에서 보완수사권 완전 폐지를 주장하고 대통령 재판 재개를 비판한 것은 삼권분립을 흔드는 주장"이라며 "강성 지지층을 위한 대결 정치에서 벗어나 야당을 국정 파트너로 존중해 달라"고 당부했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인 역시 논평에서 "대통령이 연루된 재판을 멈추거나 없애기 위해 법과 제도를 뜯어고치는 일은 안 된다"며 "거대 의석의 힘으로 야당을 밀어붙이지 말고 무너진 여야 협치를 복원해 달라"고 요청했다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
사진
서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동