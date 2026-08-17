국민의힘, 김민석 대표에 "민주 달라져야...李 방탄 말고 국민 위한 여당되길"

"야당과 대화·타협하는 정치로 돌아오라" 촉구

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박성훈 국민의힘 수석대변인은 17일 김민석 더불어민주당 신임 당대표에게 "이제 '이재명 방탄'이 아닌 '국민을 위한 책임 있는 여당'이 되라"고 촉구했다.

박 대변인은 이날 논평을 통해 "집권여당 대표는 단순히 당권을 행사하는 자리가 아니다"라며 "국정을 함께 책임지고, 국민의 목소리를 대통령과 정부에 전달하며, 야당과 대화와 타협을 통해 국정의 해법을 만들어가야 하는 막중한 자리"라고 밝혔다.

그는 "제22대 국회 상반기 민주당은 압도적 의석수를 앞세워 야당과의 협치보다 '입법 독주'를 반복했다"며 "국회는 토론과 합의의 장이 아니라 다수의 힘으로 법안을 밀어붙이는 '거수기 국회'로 전락했다"고 비판했다.

이어 "이번 전당대회를 통해 이재명 대통령과 집권여당이 사실상 한 몸처럼 움직이는 '일극 체제'가 더욱 공고해졌다"고 지적했다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆박성훈 "강성 지지층 위한 대결 정치에서 벗어나 야당을 국정 파트너로 존중해야"

박 대변인은 "특히 이 대통령은 국가 백년대계인 반도체 산업마저 김민석 대표의 당선을 위한 '정치적 전리품'으로 활용하며 민주당 전당대회에 노골적으로 개입했다는 비판을 자초했다"며 "국가 전략산업과 대한민국의 미래까지 당권을 위한 정치적 거래의 수단으로 전락시켰다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "김민석 대표가 전당대회 과정에서 검찰의 보완수사권 완전 폐지를 주장하고, 이재명 대통령의 재판 재개를 '폭력'과 '야만'으로 규정한 것은 사법부의 독립과 삼권분립이라는 헌법적 가치를 정면으로 흔드는 주장"이라고 꼬집었다.

박 대변인은 "집권여당이 대통령의 사법 리스크를 방어하는 '방패막이'로 전락해서는 결코 안 된다"며 "대통령을 지키는 것이 여당의 최우선 책무가 아니라, 국민과 헌법, 그리고 국가의 미래를 지키는 것이 집권여당의 책무라는 사실을 명심해야 한다"고 강조했다.

그는 김 대표에게 "이제 '강한 여당'이 아니라 '책임 있는 여당'의 모습을 보여달라"며 "강성 지지층을 위한 대결의 정치에서 벗어나 야당을 국정의 파트너로 존중하고, 대통령의 뜻보다 국민의 목소리에 귀 기울여 달라"고 당부했다.

아울러 "민생과 국익을 위한 협력에는 언제든 손을 내밀겠다"면서도 "민주주의와 법치주의를 훼손하는 일에는 단호히 맞서겠다"고 밝혔다.

박 대변인은 "김민석 대표의 선택에 따라 민주당이 '이재명 방탄을 위한 여당'으로 남을지, '국민을 위한 책임 있는 여당'으로 거듭날지가 결정된다"며 "부디 대한민국 정치의 갈등을 더 키우는 여당 대표가 아니라, 국민을 통합하고 국정을 정상화하는 집권여당의 대표로 기억되기를 바란다"고 덧붙였다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 당대표 경쟁자 였던 정청래, 송영길 의원과 꽃다발을 받고 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

◆최은석 "잘못된 국정에는 쓴소리를 할 수 있는 집권여당 대표가 되어달라"

최은석 원내수석대변인도 이날 논평을 통해 "새 대표가 선출된 만큼 이제 민주당도 달라져야 한다"고 촉구했다.

최 대변인은 "무엇보다 국민의 먹고사는 문제가 이렇게 엄중한데 대통령 연임의 길부터 궁리해서는 안 된다"며 "대통령이 연루된 재판을 멈추거나 없애기 위해 법과 제도를 뜯어고치는 일은 더더욱 안 된다"고 지적했다.

그는 "대통령을 엄호하는 여당 대표가 아니라, 잘못된 국정에는 쓴소리를 할 수 있는 집권여당 대표가 되어달라"며 "거대 의석의 힘으로 야당을 밀어붙이는 정치가 아니라, 야당과 대화하고 타협하는 정치로 돌아와 달라"고 요청했다.

최 대변인은 "경제와 민생을 다시 국정의 중심에 놓고, 무너진 여야 협치를 복원하는 것이 신임 당대표가 해야 할 첫 번째 일"이라며 "이번 새 지도부 출범이 민주당만의 새로운 출발이 아니라 대한민국 정치가 대결과 독주에서 벗어나 대화와 협치로 돌아오는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

kimsh@newspim.com