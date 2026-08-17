[중국증시 주간 포인트] 7월 中 생산·소비·투자 부진, 유니트리 상장 일정, WRC 등 로봇 이벤트, 딥시크 가격차등제, A주·홍콩증시 상반기 실적발표 위크

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 17일~8월 23일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △7월 中 생산·소비·투자 모두 부진 △유니트리, 8월 18~24일 내 상장 △WRC 개최, 유니트리∙유비텍 등 참여 △제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회 △딥시크 V4프로 가격 차등 적용 시행 △A주·홍콩증시, 상반기 실적발표 위크 △항셍지수 반기 리밸런싱, 즈푸·미니맥스 편입 가능성 등을 꼽았다.

◆ 7월 中 생산·소비·투자 모두 부진

17일 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 7월 데이터를 공개했다.

중국의 7월 경제지표가 생산·소비·투자 모두 시장 전망을 밑돌면서 내수 부진과 부동산 침체가 지속되고 있음을 재확인했다.

구체적으로 7월 산업생산은 전년 동기 대비 4.5% 증가했고, 소매판매는 전년 동기 대비 0.6% 증가해 모두 시장 전망치를 밑돌았다. 1~7월 전국 고정자산투자는 전년 동기 대비 6.7% 감소했으며, 전국 부동산 개발투자는 전년 동기 대비 19.2% 감소했다.

[자료 = 국가통계국 공식 홈페이지] 중국 공업증가치(산업생산) 증가율 추이.

◆ 로봇 관련 다수 이벤트 대기

1. 유니트리, 8월 19일 커촹반 상장

17일 저녁 공시에 따르면 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지 UNITREE 688836.SH)가 19일 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장)에 정식 상장한다.

유니트리의 공모가는 주당 150.80위안으로, 올해 들어 A주에서 공모가가 두 번째로 높은 신규 상장주다.

[사진 = WRC 공식 홈페이지] 2026 세계로봇대회(WRC)가 19~23일까지 베이징에서 '인간과 로봇의 공생, 생산과 수요의 융합'을 주제로 개최된다.

2. WRC 개최, 유니트리∙유비텍 등 참여

2026 세계로봇대회(WRC)가 19~23일 베이징에서 '인간과 로봇의 공생, 생산과 수요의 융합'을 주제로 개최된다.

유니트리(宇樹科技∙위수커지 UNITREE 688836.SH)의 G1/R1, 유비텍(優必選∙유비쉬안∙UBTECH, 9880.HK)의 워커 S3, 신송로봇(新松機器人), 갤봇(銀河通用∙GAL BOT), 베이징 휴머노이드 로봇 혁신센터가 개발한 '톈궁(天工) 2.0' 등이 한자리에 전시된다.

이를 통해 양산 적용, 산업용 분류, 운동·격투, 자율 배터리 교환 등에 있어서의 기술 진화 현주소를 보여줄 예정이다.

3. 제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회

'제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회'가 22~26일 베이징 국가스피드스케이팅경기장에서 개최된다. 대회 기간은 5일이며, 로봇 줄다리기, 투호, 역도 등의 종목이 새롭게 추가됐다.

◆ 딥시크 V4프로 가격 차등 적용 시행

중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀)가 8월 17일 0시(현지시간)부터 차세대 모델 V4-프로(Pro)의 시간대별 가격 차등 적용을 시행한다. 피크 시간대 출력 가격은 100만 토큰당 27위안, 비피크 시간대는 13.5위안으로 적용된다.

이 밖에 바이트댄스의 Seed-OSS-36B 오픈소스 모델 공개와 알리바바의 Qwen3.8-27B 출시가 임박했다.

마누스(Manus)는 독립기업 형태로 운영을 재개할 예정이며, 일부 사용자 데이터는 2026년 8월 23일 08시부터 8월 24일까지 싱가포르시간(SGT) 기준으로 삭제될 예정이다.

◆ A주·홍콩증시, 상반기 실적발표 위크

금주는 A주와 홍콩증시 상장사들의 상반기 실적 발표가 집중되는 한 주다. 각 산업을 대표하는 몇몇 종목 일정을 살펴보면 다음과 같다.

1. A주 상장사

19일에는 중국 메모리 반도체 기업 기가디바이스(兆易創新∙조역창신∙GigaDevice 603986.SH/3986.HK)가 실적 발표를 통해 메모리 사이클을 점검하고, 광모듈과 광학부품 연구개발 업체 천부광통신(天孚通信∙TFC 300394.SZ)은 같은 날 AI 광모듈 산업체인의 업황을 점검한다.

20일 중국 혁신신약 선도 기업인 항서제약(恒瑞醫藥∙HENGRUI 600276.SH/1276.HK)과 중국 대표 반도체 에칭 장비 업체 AMEC(中微公司∙중미반도체 688012.SH)가 상반기 실적을 공개하며 혁신신약의 성장세와 중국 반도체 장비 국산화의 진행 상황을 동시에 확인할 수 있을 전망이다.

21일에는 언어식별 및 AI 기술 개발업체 커다쉰페이(科大訊飛∙IFLYTEK∙아이플라이텍 002230.SZ)가 상반기 성적표를 통해 AI 애플리케이션의 상업화 성과를 검증한다.

22일에는 광섬유 선두기업 장비광섬유(長飛光纖∙YOFC 601869.SH/6869.HK), 중국 국유 광물 개발업체 자금광업(紫金礦業∙ZIJIN MINING 601899.SH/2899.HK), 중국 인쇄회로기판(PCB) 업계 선도 기업 동산정밀(東山精密∙DSBJ 002384.SZ)이 실적 발표에 나선다.

앞서 장비광섬유는 AI 광섬유 수요 증가에 힘입어 올해 상반기 모회사 귀속 순이익이 24억~30억 위안으로 전년 동기 대비 711%~914% 증가할 것으로 예상했다. 동산정밀 또한 AI PCB 수요 확대 속 올해 상반기 모회사 귀속 순이익이 29억~30억 위안으로 전년 동기 대비 282.58%~295.78% 증가할 것으로 전망했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 기가디바이스(603986.SH/3986.HK), 항서제약(600276.SH/1276.HK), AMEC(688012.SH)

2. 홍콩증시 상장사

홍콩 증시에서는 중국 대표 스마트폰 제조사에서 전기차·AI로 사업을 확장하고 있는 샤오미(小米集團∙XIAOMI 1810.HK)와 중국 빅테크 바이두(百度∙BAIDU 9888.HK)가 18일 실적발표와 함께 컨퍼런스콜을 진행한다.

샤오미는 스마트폰의 프리미엄화, 자동차 사업의 매출총이익률, AI 투자 속도에 관심이 쏠리고 있으며, 바이두는 원신(文心) 대형언어모델의 상업화와 자율주행 사업 진전에 관심이 집중된다.

중국 대표 쇼트클립(짧은 동영상)과 전자상거래 플랫폼 운영업체 콰이서우(快手 1024.HK)는 19일 실적발표와 컨퍼런스콜을 통해 전자상거래 GMV 증가율과 AI 동영상 사업을 점검한다.

20일 알리바바(阿裏巴巴·Alibaba 9988.HK)의 실적발표 및 컨퍼런스콜은 시장의 최대 관심 종목으로, 시장은 클라우드 매출 증가율과 AI 투자 가이던스의 지속 여부에 주목하고 있다.

이밖에 같은 날 중국 트렌디 토이 선두기업 팝마트인터내셔널그룹(泡泡瑪特∙POP MART 9992.HK)도 상반기 실적을 공개할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK), 샤오미(1810.HK), 바이두(9888.HK)

◆ 항셍지수 반기 리밸런싱, 즈푸·미니맥스 편입 가능성

항셍지수회사는 8월 21일 금요일 장 마감 후 2026년 2분기 항셍지수 시리즈 리밸런싱(재조정) 결과를 발표할 예정이다. 항셍지수 시리즈 제1그룹 지수와 제2그룹 지수의 구성 종목 변경은 각각 2026년 9월 7일 월요일과 2026년 9월 14일 월요일부터 적용된다.

항셍지수의 정량적 조정 방법론에 따라 과거 정기조정 논리를 적용해 검증한 결과, 중국국제금융공사(CICC)는 자금광업 산하의 글로벌 금 채굴 자회사인 자금황금국제(紫金黃金國際 2259.HK), 중국 대표 거대언어모델(LLM) 기업인 즈푸AI(智譜華章Z.AI 2513.HK)와 미니맥스(MiniMax∙稀宇科技 0100.HK) 등 8개 종목이 편입 조건을 충족하며 잠재 후보군 상위에 올라 있다고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 자금황금국제(2259.HK), 즈푸AI(2513.HK), 미니맥스(0100.HK)

pxx17@newspim.com