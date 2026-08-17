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[중국증시 주간 포인트] 7월 中 생산·소비·투자 부진, 유니트리 상장 일정, WRC 등 로봇 이벤트, 딥시크 가격차등제, A주·홍콩증시 상반기 실적발표 위크

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AI 핵심 요약

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  • 국가통계국이 17일 7월 산업생산·소매판매·투자 지표를 발표했다.
  • 지표는 모두 전망을 밑돌며 내수 부진과 부동산 침체가 이어졌다.
  • 중국은 19일 유니트리 상장과 로봇 행사로 테마 기대가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 8월 18일 오전 00시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 17일~8월 23일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △7월 中 생산·소비·투자 모두 부진 △유니트리, 8월 18~24일 내 상장 △WRC 개최, 유니트리∙유비텍 등 참여 △제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회 △딥시크 V4프로 가격 차등 적용 시행 △A주·홍콩증시, 상반기 실적발표 위크 △항셍지수 반기 리밸런싱, 즈푸·미니맥스 편입 가능성 등을 꼽았다.

◆ 7월 中 생산·소비·투자 모두 부진

17일 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 7월 데이터를 공개했다.

중국의 7월 경제지표가 생산·소비·투자 모두 시장 전망을 밑돌면서 내수 부진과 부동산 침체가 지속되고 있음을 재확인했다.

구체적으로 7월 산업생산은 전년 동기 대비 4.5% 증가했고, 소매판매는 전년 동기 대비 0.6% 증가해 모두 시장 전망치를 밑돌았다. 1~7월 전국 고정자산투자는 전년 동기 대비 6.7% 감소했으며, 전국 부동산 개발투자는 전년 동기 대비 19.2% 감소했다.

[자료 = 국가통계국 공식 홈페이지] 중국 공업증가치(산업생산) 증가율 추이.

◆ 로봇 관련 다수 이벤트 대기 

1. 유니트리, 8월 19일 커촹반 상장 

17일 저녁 공시에 따르면 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지 UNITREE 688836.SH)가 19일 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장)에 정식 상장한다. 

유니트리의 공모가는 주당 150.80위안으로, 올해 들어 A주에서 공모가가 두 번째로 높은 신규 상장주다.

[사진 = WRC 공식 홈페이지] 2026 세계로봇대회(WRC)가 19~23일까지 베이징에서 '인간과 로봇의 공생, 생산과 수요의 융합'을 주제로 개최된다.

2. WRC 개최, 유니트리∙유비텍 등 참여

2026 세계로봇대회(WRC)가 19~23일 베이징에서 '인간과 로봇의 공생, 생산과 수요의 융합'을 주제로 개최된다.

유니트리(宇樹科技∙위수커지 UNITREE 688836.SH)의 G1/R1, 유비텍(優必選∙유비쉬안∙UBTECH, 9880.HK)의 워커 S3, 신송로봇(新松機器人), 갤봇(銀河通用∙GAL BOT), 베이징 휴머노이드 로봇 혁신센터가 개발한 '톈궁(天工) 2.0' 등이 한자리에 전시된다.

이를 통해 양산 적용, 산업용 분류, 운동·격투, 자율 배터리 교환 등에 있어서의 기술 진화 현주소를 보여줄 예정이다.

3. 제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회

'제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회'가 22~26일 베이징 국가스피드스케이팅경기장에서 개최된다. 대회 기간은 5일이며, 로봇 줄다리기, 투호, 역도 등의 종목이 새롭게 추가됐다.

◆ 딥시크 V4프로 가격 차등 적용 시행

중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀)가 8월 17일 0시(현지시간)부터 차세대 모델 V4-프로(Pro)의 시간대별 가격 차등 적용을 시행한다. 피크 시간대 출력 가격은 100만 토큰당 27위안, 비피크 시간대는 13.5위안으로 적용된다.

이 밖에 바이트댄스의 Seed-OSS-36B 오픈소스 모델 공개와 알리바바의 Qwen3.8-27B 출시가 임박했다.

마누스(Manus)는 독립기업 형태로 운영을 재개할 예정이며, 일부 사용자 데이터는 2026년 8월 23일 08시부터 8월 24일까지 싱가포르시간(SGT) 기준으로 삭제될 예정이다.

◆ A주·홍콩증시, 상반기 실적발표 위크  

금주는 A주와 홍콩증시 상장사들의 상반기 실적 발표가 집중되는 한 주다. 각 산업을 대표하는 몇몇 종목 일정을 살펴보면 다음과 같다.

1. A주 상장사

19일에는 중국 메모리 반도체 기업 기가디바이스(兆易創新∙조역창신∙GigaDevice 603986.SH/3986.HK)가 실적 발표를 통해 메모리 사이클을 점검하고, 광모듈과 광학부품 연구개발 업체 천부광통신(天孚通信∙TFC 300394.SZ)은 같은 날 AI 광모듈 산업체인의 업황을 점검한다.

20일 중국 혁신신약 선도 기업인 항서제약(恒瑞醫藥∙HENGRUI 600276.SH/1276.HK)과 중국 대표 반도체 에칭 장비 업체 AMEC(中微公司∙중미반도체 688012.SH)가 상반기 실적을 공개하며 혁신신약의 성장세와 중국 반도체 장비 국산화의 진행 상황을 동시에 확인할 수 있을 전망이다.

21일에는 언어식별 및 AI 기술 개발업체 커다쉰페이(科大訊飛∙IFLYTEK∙아이플라이텍 002230.SZ)가 상반기 성적표를 통해 AI 애플리케이션의 상업화 성과를 검증한다.

22일에는 광섬유 선두기업 장비광섬유(長飛光纖∙YOFC 601869.SH/6869.HK), 중국 국유 광물 개발업체 자금광업(紫金礦業∙ZIJIN MINING 601899.SH/2899.HK), 중국 인쇄회로기판(PCB) 업계 선도 기업 동산정밀(東山精密∙DSBJ 002384.SZ)이 실적 발표에 나선다.

앞서 장비광섬유는 AI 광섬유 수요 증가에 힘입어 올해 상반기 모회사 귀속 순이익이 24억~30억 위안으로 전년 동기 대비 711%~914% 증가할 것으로 예상했다. 동산정밀 또한 AI PCB 수요 확대 속 올해 상반기 모회사 귀속 순이익이 29억~30억 위안으로 전년 동기 대비 282.58%~295.78% 증가할 것으로 전망했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 기가디바이스(603986.SH/3986.HK), 항서제약(600276.SH/1276.HK), AMEC(688012.SH)

2. 홍콩증시 상장사

홍콩 증시에서는 중국 대표 스마트폰 제조사에서 전기차·AI로 사업을 확장하고 있는 샤오미(小米集團∙XIAOMI 1810.HK)와 중국 빅테크 바이두(百度∙BAIDU 9888.HK)가 18일 실적발표와 함께 컨퍼런스콜을 진행한다.

샤오미는 스마트폰의 프리미엄화, 자동차 사업의 매출총이익률, AI 투자 속도에 관심이 쏠리고 있으며, 바이두는 원신(文心) 대형언어모델의 상업화와 자율주행 사업 진전에 관심이 집중된다.

중국 대표 쇼트클립(짧은 동영상)과 전자상거래 플랫폼 운영업체 콰이서우(快手 1024.HK)는 19일 실적발표와 컨퍼런스콜을 통해 전자상거래 GMV 증가율과 AI 동영상 사업을 점검한다.

20일 알리바바(阿裏巴巴·Alibaba 9988.HK)의 실적발표 및 컨퍼런스콜은 시장의 최대 관심 종목으로, 시장은 클라우드 매출 증가율과 AI 투자 가이던스의 지속 여부에 주목하고 있다.

이밖에 같은 날 중국 트렌디 토이 선두기업 팝마트인터내셔널그룹(泡泡瑪特∙POP MART 9992.HK)도 상반기 실적을 공개할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK), 샤오미(1810.HK), 바이두(9888.HK)

◆ 항셍지수 반기 리밸런싱, 즈푸·미니맥스 편입 가능성

항셍지수회사는 8월 21일 금요일 장 마감 후 2026년 2분기 항셍지수 시리즈 리밸런싱(재조정) 결과를 발표할 예정이다. 항셍지수 시리즈 제1그룹 지수와 제2그룹 지수의 구성 종목 변경은 각각 2026년 9월 7일 월요일과 2026년 9월 14일 월요일부터 적용된다.

항셍지수의 정량적 조정 방법론에 따라 과거 정기조정 논리를 적용해 검증한 결과, 중국국제금융공사(CICC)는 자금광업 산하의 글로벌 금 채굴 자회사인 자금황금국제(紫金黃金國際 2259.HK), 중국 대표 거대언어모델(LLM) 기업인 즈푸AI(智譜華章Z.AI 2513.HK)와 미니맥스(MiniMax∙稀宇科技 0100.HK) 등 8개 종목이 편입 조건을 충족하며 잠재 후보군 상위에 올라 있다고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 자금황금국제(2259.HK), 즈푸AI(2513.HK), 미니맥스(0100.HK)

 

pxx17@newspim.com

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남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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