하나은행, 경남 집중호우 긴급 지원…개인 최대 5000만원

이재민에 행복상자 500개 전달
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 경남 지역 집중호우 피해 주민과 소상공인, 중소기업의 신속한 피해 복구를 위해 금융지원과 구호물품 지원에 나선다.
하나은행은 집중호우로 피해를 입은 경남 지역 이재민과 개인, 소상공인, 중소기업 등을 대상으로 긴급 금융지원을 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 지원을 통해 피해를 입은 중소기업·소상공인·개인사업자에게는 업체당 최대 5억원의 긴급경영안정자금을, 개인에게는 최대 5000만원의 긴급생활안정자금을 지원한다.
또한 원금 상환 없이 최대 1년 범위 내 대출 만기를 연장하고, 최장 6개월까지 분할상환금을 유예한다. 아울러 최대 1.3%포인트의 금리 우대 혜택을 제공하는 등 신속한 심사를 통해 피해 복구 자금을 지원할 계획이다.
금융지원과 함께 이재민을 위한 구호물품도 제공한다. 담요와 세면도구 등 생필품, 의약품 등을 담은 '행복상자' 500개를 피해 지역에 전달할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com