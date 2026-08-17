신한은행, 경남 집중호우 긴급 지원…개인 최대 3000만원 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 17일 경남 집중호우 피해 주민에 지원 나섰다.
- 구호텐트 50동과 생필품·의약품 등 구호물품을 제공한다.
- 개인 최대 3000만원, 사업자 최대 5억원 금융지원한다.
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사업자 최대 5억원 대출·만기연장 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 경남 지역 집중호우 피해 주민의 신속한 일상 회복을 위해 구호물품 지원과 함께 개인 최대 3000만원, 사업자 최대 5억원 규모의 긴급 금융지원에 나선다.
신한은행은 집중호우로 피해를 입은 경남 지역 이재민과 피해 고객을 대상으로 구호물품 제공과 긴급 금융지원을 실시한다고 17일 밝혔다.
우선 임시대피소에서 생활하는 이재민을 위해 구호텐트 50동과 생필품, 의약품 등으로 구성된 긴급구호키트를 지원한다. 아울러 재해 발생 시 지역본부를 중심으로 운영하는 '재해·재난 기부금 제도'를 활용해 피해 상황과 현장 수요에 맞춘 맞춤형 구호물품도 추가 제공할 계획이다.
금융지원도 함께 실시한다. 개인대출 고객에게는 피해 규모 범위 내에서 최대 3000만원의 긴급생활안정자금을 지원한다. 사업자대출 고객에게는 운전자금 최대 5억원의 신규 여신을 지원하고, 피해시설 복구에 필요한 시설자금도 제공한다.
기존 대출의 만기가 도래한 피해 고객에게는 추가 원금 상환 없이 대출 만기를 연장하고 분할상환금 납입을 유예한다. 신규 대출과 만기 연장 시에는 최고 1.0%포인트의 특별우대금리를 적용해 금융 부담을 완화할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com