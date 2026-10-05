대통령경호처, 日경호기관과 첫 교류…"양국 경호기관 협력 필요성 커져"

AI 핵심 요약beta
- 대통령경호처가 5일 일본 경호기관 대표단과 교류했다.
- 지난달 28일부터 30일까지 서울서 경호 기법을 나눴다.
- 대테러 전술과 비상 탈출 훈련을 함께 체험했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령경호처는 일본 경호기관 대표단과 경호 기법과 훈련 체계를 교류했다고 5일 밝혔다.
대통령경호처는 이날 보도자료를 통해 지난달 28일부터 30일까지 사흘간 서울 강서구 경호안전교육원에서 일본 측과 교류했다고 알렸다.
일본 경찰청과 주한 일본대사관 관계자 등으로 구성된 일본 경호기관이 대통령경호처를 방문한 것은 이번이 처음이다.
경호처는 대테러 전술과 특수기동, 경호사격 시범 등을 선보였고, 일본 대표단은 차량 회전 리프트와 비상 탈출 훈련을 체험했다.
이강 경호안전교육원 원장은 "한국과 일본 정상 간 셔틀 외교가 활발해지는 가운데 양국 경호기관의 상호 협력 필요성도 더욱 커지고 있다"며 "일본 경찰청 대표단의 방문을 시작으로 양국 경호기관의 교류 확대는 물론, 양국의 우호 증진에도 실질적으로 기여하길 희망한다"고 했다.
타케모토 일본 경찰청 경호지도실장은 "일본 대표단을 환영해주고 내실 있는 프로그램을 준비해 준 대통령경호처에 진심으로 감사하다"며 "이번 교류를 기점으로 향후 양국 간 경호 협력이 보다 심층적이고 발전적인 단계로 도약하기를 기대한다"고 했다.
pcjay@newspim.com