"시민 여러분 너른 양해 부탁"…경호처, 한-중앙아시아 정상회의 교통 통제

AI 핵심 요약beta
- 경호처가 16일 한-중앙아시아 정상회의로 서울 도심 교통을 통제했다.
- 소월로 전 차선은 12시부터 21시까지 6~7회 순간 통제했다.
- 경호처는 안내 콘텐츠와 표지판으로 시민 불편 최소화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낮 12시부터 오후 9시까지
소월로 왕복 전 차선·을지로1가 일대
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 경호처는 1차 한-중앙아시아 정상회의가 서울에서 개최됨에 따라 국빈 안전과 원활한 행사 진행을 위해 오는 16일 서울 도심 일대 교통을 일부 통제한다.
경호처 경호안전통제단은 9일 보도자료를 내고 오는 16일 낮 12시부터 오후 9시까지 각국 정상들의 이동 구간을 중심으로 '소월로' 왕복 전 차선을 6~7회 순간 통제한다고 알렸다. 또 행사장 주변인 '을지로1가' 일대 역시 정상회의를 전후로 일부 차로 통행을 제한한다.
경호안전통제단은 앞서 외교부 준비기획단, 서울시, 서울경찰청, 도로교통공단 등 관계 기관과 시민불편을 최소화할 수 있는 교통 통제 방안을 마련하고 대국민 안내를 위한 범부처 협력 체계를 구축하고자 '교통협의회'를 개최했다.
이에 따라, 경호안전통제단은 교통 통제로 인한 시민들의 불편을 최소화하기 위해 다각적인 홍보에 나선다는 방침이다.
경호안전통제단은 오는 10일부터 KT빌딩 광화문 스퀘어와 서울시청 전광판, 대통령경호처 공식 유튜브 채널에 교통통제 내용을 담은 안내 콘텐츠를 게시해 시민들에게 사전에 알려 불편을 최소화할 예정이다.
또 외교부 준비기획단, 서울경찰청 등과 협조해 ▲교통제한 안내 입간판 설치 ▲티맵 ▲카카오지도 ▲네이버지도상 교통제한 알림 등을 실시할 계획이다.
황인권 경호안전통제단장은 "국가적 중요 행사인 한-중앙아시아 정상회의의 성공적인 개최와 국빈의 안전을 위해 불가피하게 교통 통제를 실시하게 됐다"며 "시민 여러분의 너른 양해를 부탁드리며, 통제 기간 중에는 가급적 승용차 이용을 자제하고 지하철 등 대중교통을 이용해 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com