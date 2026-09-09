컴투스 '제우스: 오만의 신', 비실시간 PvP '콜로세움' 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 9일 신작 MMORPG에 PvP 콘텐츠를 추가했다.
- 신규 콘텐츠 콜로세움은 페르소나로 비동기 대결을 한다.
- 업데이트 기념으로 접속·참여 보상 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시즌별 순위·보상 제공...업데이트 기념 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'에 이용자 간 대결(PvP) 콘텐츠 '콜로세움'을 업데이트했다고 9일 밝혔다.
콜로세움은 다양한 경쟁 콘텐츠를 제공하는 '오디세이아'에 새롭게 추가된 PvP 콘텐츠다. 각 이용자의 캐릭터 외형과 능력치를 반영한 '페르소나'를 활용해 다른 이용자와 대결하는 방식이다.
실시간 대결 방식이 아니기 때문에 이용자는 원하는 시간에 자신의 레벨에 맞는 상대를 선택해 도전할 수 있다.
콜로세움에 입장하면 같은 월드 내 이용자 5명이 상대로 제시된다. 이 가운데 3명의 전투력과 레벨, 클래스 정보를 확인할 수 있으며 매시 정각부터 45분까지 상대를 변경할 수 있다.
하루 최대 3회 도전할 수 있고 다이아를 사용하면 최대 6회까지 참여 가능하다. 콜로세움은 시즌제로 운영되며 시즌별 경쟁 결과에 따라 순위와 보상이 결정된다.
컴투스는 이번 업데이트를 통해 '무한의 탑', '길드 레이드' 등 기존 경쟁 콘텐츠에 PvP 콘텐츠를 추가했다. 이용자가 성장시킨 캐릭터의 성과를 다른 이용자와의 대결을 통해 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.
업데이트 기념 이벤트도 진행한다. 오는 30일 오전 5시까지 14일간 게임에 접속하면 골드와 축성 조각, 운명의 흐름 등 성장 아이템을 지급한다.
오는 23일 오전 5시까지는 콜로세움 참여 횟수에 따라 콜로세움 코인과 영약 선택 상자 등을 제공한다. 같은 기간 길드 후원이나 '심연의 틈', 길드 레이드 참여 횟수에 따라 길드 코인과 빛바랜 선택 지령서 등을 지급하는 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com