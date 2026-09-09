농식품기업·투자자 한자리에...농식품부, 해외 진출·투자유치 모색

AI 핵심 요약beta
- 농식품부는 9일 서울서 2026 로드쇼를 열었다.
- 농식품 기업 50곳과 투자자 등 300여명 참여했다.
- 대기업 멘토링·투자상담으로 해외진출 모색했다.
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수출·투자 상담부터 제품 전시·시연까지
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 농식품 기업과 국내외 투자자들이 한자리에 모여 투자유치와 해외시장 진출 기회를 모색했다.
농림축산식품부는 9일 서울에서 '농식품의 가능성, 세계시장과 투자로 연결하다'를 주제로 '2026 농식품 금융투자 로드쇼'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 농식품 기업 50개사를 비롯해 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국농수산식품유통공사(aT) 등 공공기관, 벤처캐피털(VC)·액셀러레이터(AC), 식품 대기업, 글로벌 유통 바이어 등 300여명이 참여했다.
참여 기업에는 해외 진출을 위한 대기업 멘토링과 아마존(Amazon)·알리바바(Alibaba) 등 글로벌 플랫폼을 활용한 해외 판매 상담, 무역 관련 공공기관의 수출 상담, VC·AC 투자 상담 등 4개 분야별 일대일 맞춤형 컨설팅이 제공됐다.
멘토링에는 CJ제일제당과 농심, 대상, 오리온, 풀무원, 롯데칠성 등 식품 대기업이 참여했다. 농식품 기업 21개사는 제품과 기술을 전시·시연하고 투자자·유통사·관계기관과 사업 협력 방안을 논의했다.
김종구 농식품부 차관은 "K-푸드에 대한 세계적인 관심이 높아지면서 농식품 기업이 세계시장으로 도약할 새로운 기회가 만들어지고 있다"며 "농식품 모태펀드 지원을 확대하고 투자금 회수와 재투자의 선순환을 통해 투자 생태계가 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
그러면서 "이번 로드쇼가 농식품 기업에는 실질적인 투자유치 기회를, 투자자에게는 새로운 유망 투자처를 발굴하는 기회를 제공하길 바란다"고 덧붙였다.
jongwon3454@newspim.com