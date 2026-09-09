[베트남 증시] 인플레이션 우려 속 금리 인상 전망 강화, 하락...유동성 부진 여전

AI 핵심 요약beta
- 9일 베트남 증시는 중동 분쟁 격화로 하락했다.
- VN지수 0.18%·HNX지수 0.58% 내렸다.
- 외국인 3000억 동 순매도, 거래는 부진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 279.48(-1.63, -0.58%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 9일 베트남 증시는 하락했다. 중동 지역 분쟁 격화 속 유가가 배럴당 100달러를 돌파하자 인플레이션 우려와 함께 주요국 중앙은행의 금리 인상 전망이 커진 것이 베트남 등 신흥 시장에 영향을 미친 것으로 풀이된다.
호찌민 VN지수는 0.18% 하락한 1,827.12포인트, 하노이 HNX지수는 0.58% 내린 279.48포인트로 거래를 마쳤다.
VN지수는 이날 개장 초반 상승세를 보였다. 그러나 지수가 1,850포인트 부근에 근접하자 매도 압력이 급증했고, VN지수는 상승폭을 좁히다가 하락으로 돌아섰다. 저점 매수세가 유입되며 낙폭을 좁혔지만 상승세로 돌아서기에는 역부족이었다.
베트남 증시는 이날 부진한 거래 흐름을 이어갔다. 강력한 상승 동력이 없는 가운데, VN지수는 거래 내내 기준선 부근 좁은 범위 내에서 등락을 반복했다.
투자자들은 신중한 태도를 보였다. 시장 돌파를 위한 모멘텀을 형성할 만큼 수요가 강하지 못했고, 지수가 반등을 시도할 때마다 매도 압력이 나타났다.
투자 심리를 반영하는 유동성 역시 부진했다. 호찌민거래소, 하노이거래소, 장외 시장 등 3대 거래소 총 거래액은 약 15조 7,000억 동(약 8,312억 6,000만 원)에 그친 것으로 나타났다.
대형주 그룹 내에서는 종목별로 엇갈린 흐름이 나타났다. VN30 지수 구성 종목 중 15개 종목이 상승했고, 12개 종목이 하락했으며, 3개 종목은 변동이 없었다. 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 약간 많았지만, 주요 종목들의 상승폭이 지수에 유의미한 영향을 미칠 만큼 크지는 않았다.
VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), HVN(Vietnam Airlines Joint Stock Company) 등이 지수 하락을 압박한 반면, VPL(Vinpearl Joint Stock Company), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), TCB(Techcombank), HPG(Hoa Phat Group JSC) 등이 시장을 지지하는 역할을 했다.
외국인 투자자들의 움직임은 여전히 주목할 만한 부분이다. 외국인 투자자들은 이날 시장 전반에 걸쳐 3,000억 동 규모의 순매도를 기록했다.
업종별로 보면, 소프트웨어 부문이 상승했고, 은행 부문도 상승했다. 반면, 증권 부문과 부동산 부문은 약세를 나타냈다.
단기적으로 1,820~1,850 포인트 범위가 핵심 관전 포인트가 될 것이라며, 지지선 유지력과 유동성 개선이 향후 움직임에 중요한 요소가 될 것이라고 베트남 플러스는 전망했다.
hongwoori84@newspim.com