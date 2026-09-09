식약처, 유통 손소독제 100개 점검…4개 제품 함량 미달 '부적합'

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 9일 손소독제 100개를 검사했다
- 유효성분 기준 미달로 4개 제품이 적발됐다
- 해당 제품은 판매중단·회수·폐기 조치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 시중에 유통 중인 주요 손소독제 100개 제품을 수거·검사한 결과, 유효성분 함량이 기준에 미달해 살균 효과가 떨어지는 4개 제품이 적발됐다.
식품의약품안전처는 의약외품 손소독제의 품질 확보를 위해 지난 8월 온·오프라인에서 유통되는 손소독제 100개 제품을 수거·검사한 결과 4개 제품이 부적합한 것으로 확인됐다고 9일 밝혔다.
손소독제는 손·피부의 살균·소독을 목적으로 사용하는 의약외품이다. 이번 수거·검사는 국민이 일상생활에서 밀접하게 사용하는 손소독제 중 생산(수입) 실적이 높은 상위 100개 제품을 대상으로 함량시험 항목에 대해 집중 검사를 실시했다.
함량시험은 제품에 함유된 유효성분의 함량을 측정하는 시험으로 손소독제의 효력을 평가하는 주요 항목이다. 함량이 기준에 미달할 경우 손소독제의 살균·소독 효과가 충분히 나타나지 않을 가능성이 있다.
검사 결과 4개 제품이 함량 기준에 부적합한 것으로 확인됐다. 해당 제품의 제조(수입)업체에 판매중단, 회수·폐기 등을 조치하고 행정처분 등을 실시할 예정이다.
식약처는 "앞으로도 다소비 의약외품에 대해 국민안심을 최우선으로 하여 적합한 품질의 제품이 유통될 수 있도록 지속적으로 의약외품 수거·검사를 실시하는 등 의약외품 안전관리에 최선을 다할 계획"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com