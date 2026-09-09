포스코, '함께 자라는 교실'로 특수학급 8곳 새 단장

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 포항·광양·서울 초등 특수학급 8곳을 리모델링했다
- 여름방학 공사로 안전·쾌적한 학습환경을 조성했다
- 학생 생활과 교사 의견 반영해 2학기 새 단장 교실을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=포스코가 포항·광양·서울 지역 초등학교 특수학급 8곳을 리모델링했다.
함께 자라는 교실 리모델링 지원사업은 포스코 사업장이 위치한 3개 지역의 국·공립 초등학교 가운데 특수학급을 운영하는 학교를 대상으로 진행됐다. 특수교육대상 학생과 교사들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다.
포스코는 지난 4월 지원 신청을 접수한 뒤 5~6월 현장 심사와 특수학급 교사 인터뷰를 거쳐 지원 대상을 선정했다. 심사에는 학교 설립 연도에 따른 건축물 노후도, 특수교육대상 학생 수, 정부 지원 이력 및 향후 지원 계획 등을 종합적으로 반영했다.
심사 결과 포항 장량초등학교, 광양 진상초등학교, 서울 미양초등학교·영신초등학교·상신초등학교·사당초등학교·수송초등학교·천동초등학교 등 총 8개 학교가 최종 선정됐다. 포스코는 여름방학 기간에 리모델링을 진행해 학생들이 새 단장한 공간에서 2학기를 시작할 수 있도록 지원했다.
리모델링 과정에서 학생들의 생활 패턴과 교사들의 의견을 적극 반영했다. 바닥 쿠션과 바닥 난방시설을 보강하고, 벽면 컬러 쿠션과 심리 안정 공간, 수납공간 등을 마련해 학생들이 더욱 편안하게 생활할 수 있도록 했다.
한 특수학급 교사는 "특수학급 학생들에게는 교실 안의 작은 불편도 더 크게 다가온다"며 "학생들이 편안해지면 교사들도 학생들에게 온전히 집중할 수 있어 교실 리모델링의 의미가 크다"고 소감을 전했다.
포스코 관계자는 슬링백, 키캡 등 새 학기 선물 키트를 학생들에게 전달하며 "이번 사업은 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하는 동시에 리모델링 공사에 따른 교사들의 행정업무 부담을 덜어드리는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
한편, 포스코그룹은 미래세대 육성 및 지역사회와의 상생을 위해 도움이 필요한 복지 사각지대를 발굴해 사회적 책임을 꾸준히 실천할 계획이다.
heoneykim@newspim.com