네팔 한국인 실종자 수색 작업 종료 수순...가족들과 협의 예정

AI 핵심 요약beta
- 네팔이 9일 수색 종료하고 복구로 전환했다.
- 실종 한국인 9명 수색 성과 없자 KDRT도 멈췄다.
- 정부는 11일까지 협조 요청하며 대응을 협의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KDRT, 9일 오전 실종자 수색 작업 실시 안 해
KDRT 임무 연장 없이 11일 활동 종료 가능성
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수로 실종된 한국인 9명에 대한 수색이 성과를 거두지 못하고 있는 가운데 네팔 정부가 홍수 피해 대응 방향을 수색·구조에서 재건·복구로 전환했다. 이에 따라 현지에 파견된 해외긴급구호대(KDRT) 활동도 종료 수순을 밟을 것으로 보인다.
네팔 당국은 9일 실종자 수색을 위해 사고 현장에 투입해 온 네팔군 병력과 헬기 상당수를 철수했다. KDRT도 이날 오전 수색 작업을 실시하지 않았다. 외교부는 "네팔 측의 수색·구조 종료 단계 전환 등을 감안해 이날 오전 수색 활동 계획은 없다"고 밝혔다.
네팔 당국이 구조·수색에서 복구·재건으로 방향을 전환함에 따라 네팔군의 협조·통제하에 실종자 수색 작업을 해왔던 KDRT도 더 이상 활동을 진행하기 어려울 것으로 보인다. 정부는 네팔 당국과 향후 활동 계획을 협의 중이다.
정부가 당초 계획했던 KDRT의 1차 활동 기간은 11일까지다. 정부는 KDRT 파견 연장에 대한 논의는 하지 않고 있는 것으로 알려졌다.
정부합동 신속대응팀과 KDRT는 8일 네팔군과 함께 한국인 실종자 관련 흔적이 있을 것으로 추정되는 파워하우스·옐로브리지 및 메인캠프 남동쪽 주변 산악 지역 등에서 드론, 도보 수색을 실시했으나 특이점을 발견하지 못했다.
정부는 네팔 당국에 KDRT 활동 기간인 11일까지 최대한 협조를 요청해 가능한 수색 활동을 진행하면서 실종자 가족들과 향후 대응 방향을 협의하기로 했다.
opento@newspim.com