퇴직자 경험, 국민연금 서비스로 잇는다…연금공단·노인인력개발원 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 9일 노인 일자리 협약을 맺었다
- 퇴직자 전문성 활용한 일자리 30개를 신설했다
- 민원 상담 지원으로 대기시간 단축을 기대했다
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"상생 모델로 정착할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 퇴직자의 전문성을 활용한 노인 일자리 30개가 신설돼 민원 상담 지원 업무에 투입될 예정이다.
국민연금공단은 9일 한국노인인력개발원과 국민연금 퇴직자의 전문성과 경험을 노인 일자리로 연결하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 퇴직 후에도 자신의 경력과 전문성을 활용하고자 하는 신노년층에게 새로운 일자리를 제공하고 국민에게는 한층 높은 수준의 공공서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
두 기관은 협약에 따라 국민연금 특화형 노인 일자리 모델 공동 개발·확대, 노인 일자리 관련 인프라 및 정보의 상호 교류 등을 추진한다.
두 기관은 '노인역량활용 선도모델 사업'을 통해 국민연금 대국민 서비스를 지원하는 일자리 30개를 신설한다. 국민연금 퇴직자로 구성된 사업 참여자들은 국민연금 업무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 지사를 방문하는 고객에게 국민연금 일반 상담과 민원 신청 업무를 지원하게 된다.
연금공단은 이를 통해 민원 집중 시간대에 고객 대기시간이 감소하는 등 민원 편의가 향상될 것이라고 밝혔다. 두 기관은 이번 협약을 계기로 퇴직자의 경험과 전문성을 활용할 수 있는 다양한 직무를 지속적으로 발굴·확대해 나갈 예정이다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "이번 협약은 퇴직자의 풍부한 경험과 전문성을 사회적 자원으로 다시 활용한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "퇴직자에게는 사회 참여의 보람을, 국민에게는 신뢰할 수 있는 공공서비스를 제공하는 성공적인 상생 모델로 정착할 수 있도록 두 기관이 협력하겠다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com