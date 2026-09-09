장세일 영광군수 "자녀 금품수수 의혹 사실 아냐…수사 적극 협조"

AI 핵심 요약beta
- 장세일 영광군수가 9일 자녀 금품수수 의혹을 부인했다.
- 그는 특정업체 계약과 수주에 개입한 적 없다고 밝혔다.
- 경찰은 군수 집무실을 압수수색하고 수사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 장세일 전남광주 영광군수가 자녀의 금품수수 의혹에 대해 전면 부인했다.
장 군수는 9일 입장문을 내고 "자녀의 금품수수 의혹은 사실이 아니며 특정업체의 계약 또는 수주 과정에 부당하게 개입하거나 영향력을 행사한 사실 또한 없다"고 밝혔다.
장 군수는 "해당 의혹이 처음 제기된 때부터 객관적인 사실 확인을 위해수표번호 조회 등을 수사기관에 즉각 요청하고 관련 자료를 제출하는 등 진실 규명에 적극 협조해 왔다"고 강조했다.
자녀 관련 압수수색 당시에도 "수사기관의 신속한 사실 규명을 요청한 바 있다"며 "오히려 이번 수사를 통해 관련 의혹의 사실관계가 객관적이고 명확하게 확인되기를 바란다"고 강조했다.
장 군수는 끝으로 "이번 수사로 인해 군정 운영에 어떠한 차질도 발생하지 않도록 챙기겠다"고 약속했다.
한편 전남경찰청 광역범죄수사대는 이날 장 군수의 집무실을 대상으로 압수수색 영장을 집행했다.
경찰은 장 군수를 직권남용 권리행사방해 혐의로 입건하고 금품수수 의혹을 받고있는 자녀와 연관성을 들여다보고 있다.
ej7648@newspim.com