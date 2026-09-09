정청래, 김민석 수첩 속 '서울시장 후보 정청래' 메모에 "불쾌하다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 민주당 의원이 9일 김민석 수첩 메모 보도에 불쾌감을 드러냈다.
- 정 의원은 전당대회가 끝났는데도 진 사람을 왜 때리느냐고 했다.
- 김 대표 수첩에는 서울시장 후보와 부동산TF 등 메모가 포착됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표의 수첩에서 '서울시장 후보 정청래' 등 선거 관련 메모가 포착돼 보도된 데 대해 정청래 민주당 의원이 불쾌감을 나타냈다.
정 의원은 9일 오후 자신의 페이스북을 통해 "지난번에는 마이크 잡고 농락하더니 이번에는 수첩으로 때리느냐"며 "불쾌하다"고 밝혔다.
이어 "전당대회 때 네거티브로 그렇게 때렸으면 됐지, 전당대회가 끝났고 이겼으면서도 진 사람을 왜 자꾸 때리느냐"라며 "너무 잔인하다"고 했다.
그러면서 "서울시장의 꿈을 꾸다가 낙선한 민석, 영길 등도 좋은 후보이니 수첩에 적어 놓으라"고 덧붙였다.
앞서 이날 국회 본회의 대정부질문 현장에서 촬영된 김 대표의 수첩에는 '서울시장 후보'라는 문구 아래 '청래'를 포함해 '훈식', '원식' 등으로 추정되는 이름이 적혀 있는 모습이 취재진 카메라에 포착됐다.
해당 수첩에는 부동산TF, 쿠팡, 농지조사 등의 단어와 함께 '이진숙·한동훈 OUT'이라는 문구도 담겨 있던 것으로 나타났다.
allpass@newspim.com