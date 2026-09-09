[내일날씨] 전국 대체로 맑아…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 10일 전국 맑고 제주 구름을 예보했다
- 전국 최저 12~22도, 최고 23~28도다
- 일교차 10도 이상 크고 미세먼지 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 10일은 전국이 대체로 맑은 가운데 일교차가 10도 이상 벌어져 건강에 유의해야겠다.
9일 기상청에 따르면 오는 10일 전국이 대체로 맑고 제주도는 가끔 구름많겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲청주 16도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 18도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 23도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 28도 ▲광주 28도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 28도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 0.5~4.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com