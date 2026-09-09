한화오션, 6800억원 태국 호위함 사업 수주 '눈앞'…세부 협상 착수

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 9일 태국 호위함 사업 우선협상대상자로 선정됐다.
- 사업 규모는 호위함 1척과 군수지원 포함 6833억원이다.
- 한화오션은 세부 협상을 거쳐 최종 계약에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 약 6800억원 규모의 태국 왕립해군 차세대 호위함 사업 우선협상대상자로 선정됐다. 한화오션은 본계약 체결을 위한 세부 협상에 착수한다.
한화오션은 태국 왕립해군의 차세대 호위함 도입 사업 우선협상대상자로 선정됐다고 9일 밝혔다.
태국 왕립해군은 호위함 1척 건조와 통합군수지원 사업에 167억3000만바트(약 6833억원)를 제안했다. 이번 사업에는 한화오션을 비롯해 스페인·싱가포르·튀르키예 방산업체들이 참여했다.
한화오션은 2018년 태국 왕립해군에 호위함 '푸미폰 아둔야뎃'을 인도한 경험과 함정 건조 기술력을 앞세워 우선협상대상자로 선정됐다. 국방부와 방위사업청, 해군의 지원과 양국 간 국방 교류도 사업 수주를 뒷받침했다.
한화오션은 앞으로 태국 왕립해군과 기술 사양과 사업 범위 등 세부 조건을 조율한다. 최종 계약 조건은 협상 결과에 따라 확정된다.
회사는 이번 사업을 계기로 태국과 해양방산 협력을 강화하고 동남아를 비롯한 글로벌 수상함 시장에서 사업 기회를 확대한다는 계획이다.
chanw@newspim.com