복지부, '제2의 고어사태' 막는다…'의료기기 제도개선 협의체' 가동

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 9일 의료기기 제도개선 협의체를 운영했다
- 희소·필수 의료기기 부족과 저평가 보상 개선이 목적이다
- 공급 안정과 적정 보상체계 마련을 집중 논의한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환아 수술 받지 못한 사례 '발생'
상한금액 산정기준 개선 등 논의
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 희소·필수 의료기기의 안정적 공급과 합리적 보상체계를 마련하기 위한 '의료기기(치료재료) 제도개선 협의체'가 본격 운영된다.
보건복지부는 9일 산업계, 의료계, 관련 전문가들이 참여하는 '의료기기(치료재료) 제도개선 협의체'를 운영한다고 밝혔다.
이번 논의는 '고어사태'와 같은 희소·필수 의료기기의 부족 문제에 대한 사전 예방과 저평가 의료기기의 적정 보상 등을 마련하기 위해 추진됐다.
고어사태는 2019년 미국 글로벌 기업인 고어에서 소아 심장수술에 필수적인 인공혈관 공급을 전면 중단해 환아들이 수술을 받지 못했던 위기 상황이다.
특히, 인공지능(AI) 디지털 의료기기 출현 등 급속한 의료기술의 발전과 의료기기 시장의 환경 변화로 치료에 필요한 의료기기를 효율적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하는 것이 시급한 과제로 제기되고 있다.
협의체는 필수 의료기기의 원활한 공급·수급 불안정 해소, 상한금액 산정기준 개선 등을 통한 적정 가격 보상체계 마련을 추진한다. 의료기기의 등재부터 사후관리까지의 전 과정에 걸친 효율적인 관리체계 구축 방안도 집중적으로 논의할 예정이다.
유정민 복지부 보험급여과장은 "이번 논의기구는 현장의 생생한 목소리를 수렴하는 소통의 장이 될 것"이라며 "필수 의료기기의 안정적 공급, 합리적인 보상체계 마련과 건강보험 재정 효율성 향상을 통해 국민건강 증진과 의료환경 개선이 기대된다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com