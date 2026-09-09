엔씨 '리니지M', THE GOLDEN AGE 업데이트...신서버 2종 오픈

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 9일 리니지M에 THE GOLDEN AGE 업데이트를 했다.
- 리부트 월드에 신서버 기란·하이네와 투사 개편을 넣었다.
- 신서버·TJ쿠폰·이벤트로 성장 보상을 확대했다.
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오리지널 클래스 '투사' 리부트...신규 스킬·편의성 개선
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨는 MMORPG '리니지M'에 THE GOLDEN AGE 업데이트를 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 업데이트를 통해 리부트 월드에 신서버 '기란'과 '하이네'를 추가하고 오리지널 클래스 '투사'를 리부트했다. 신규 던전과 이용자 편의성 개선 사항도 함께 적용했다.
신서버에서는 1인 특수 던전 '용의 계곡 탈환 작전'과 최대 1000%의 경험치 보너스를 제공하는 '로엔그린의 특별 수련', 85레벨까지 성장 단계별 보상을 지급하는 '데포로쥬의 성장 패스' 등을 이용할 수 있다.
신서버 특수 던전에서 획득한 재화를 활용하면 사전예약 보상인 '아덴 기사단의 장비'를 영구 사용할 수 있는 기사단의 장비로 업그레이드할 수 있다.
투사 리부트도 진행했다. 신규 혈맹 유니크 스킬 '할파스'를 추가하고, 브레스 스턴과 팬텀 체인 등 기존 스킬을 리뉴얼했다. 신규 스킬과 기존 스킬 개편을 통해 공격 및 전투 능력도 강화했다.
또 용병 파견 스팟에 '기란성'을 추가하고 파티 타겟 옵션과 우선순위 조정 기능, 성장 전용 HUD '성장 플로터'를 도입했다. 엘릭서 아이템 누적 적재와 일괄 복용, 최대 상승·하락 분배 기능도 제공한다.
서버 이전 시 혈맹 인원 제한을 완화하고 기존 캐릭터명을 다시 사용할 수 있도록 했다. 캐릭터 삭제 레벨 제한도 없애고 삭제 대기 시간을 단축했다.
신서버 오픈 기념 이벤트도 진행한다. 오는 10월 7일까지 최고 레벨 달성과 전설 변신·마법인형·성물 획득 기록 등에 따라 보상을 제공하는 '랭킹 이벤트'를 운영한다. 오는 23일까지는 개인·혈맹 미션을 수행하면 영웅 등급 변신 카드와 퓨어 엘릭서, 적마 낚싯대 등을 제공한다.
엔씨는 업데이트를 기념해 총 7종의 'TJ 쿠폰'도 지급한다. 오는 23일 정기점검 전까지 인게임 상점에서 TJ 쿠폰 선물 상자를 아데나로 구매하면 마법인형·변신·성물 각성 관련 쿠폰 3종을 받을 수 있다.
게임 접속 시 출석체크를 통해 룬 복구와 마법인형·변신·성물 합성 등에 사용할 수 있는 쿠폰 4종도 순차적으로 지급한다.
flurry327@newspim.com