민트로켓 데이브 더 다이버, 글로벌 1000만 장 돌파...국내 싱글 패키지 최초

AI 핵심 요약beta
- 민트로켓이 9일 데이브 더 다이버 누적 판매 1000만장을 돌파했다고 밝혔다.
- 국내 개발 싱글 패키지 게임의 1000만장 돌파는 이번이 처음이다.
- 모바일 정식 출시와 추가 DLC가 흥행 확대를 뒷받침했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PC·콘솔 이어 17일 모바일 글로벌 출시
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 민트로켓은 하이브리드 해양 어드벤처 게임 '데이브 더 다이버'가 글로벌 누적 판매 1000만 장을 돌파했다고 9일 밝혔다. 국내에서 개발한 싱글 패키지 게임이 누적 판매 1000만 장을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
데이브 더 다이버는 낮에는 심해를 탐험하며 해양 생물을 채집하고, 밤에는 채집한 재료를 활용해 초밥집을 운영하는 게임이다. 탐험과 수집, 경영 요소를 결합한 게임성을 앞세워 2023년 6월 정식 출시 이후 글로벌 시장에서 판매량을 확대해왔다.
판매량은 출시 이후 꾸준히 증가했다. 정식 출시 10여 일 만인 2023년 7월 누적 판매 100만 장을 기록한 데 이어 2024년 11월 500만 장, 올해 6월 900만 장을 넘어섰다. 이후 두 달 만인 지난 8월 1000만 장을 돌파했다.
플랫폼 확장도 장기 흥행을 뒷받침했다. PC를 시작으로 닌텐도 스위치와 플레이스테이션, 엑스박스 등 콘솔로 서비스 범위를 넓혔으며, 지난 2월에는 중국에서 모바일 버전을 출시했다. 중국 모바일 버전은 지난 6월 기준 100만 장 이상 판매됐다.
민트로켓은 1000만 장 돌파를 기념해 사내 행사도 진행했다. 전 구성원에게 순금으로 제작한 기념 카드를 지급하고, 게임 속 초밥집 '반쵸 스시' 콘셉트의 케이터링과 참치 해체쇼 등을 마련했다. 오는 10월 말에는 전 구성원이 참여하는 오키나와 워크숍도 진행할 예정이다.
민트로켓은 오는 17일 애플 앱스토어와 구글플레이를 통해 모바일 버전을 글로벌 시장에 정식 출시할 예정이다. 모바일 버전에는 터치와 기울이기 등 모바일 환경에 맞춘 조작 방식을 적용했다.
추가 콘텐츠도 판매 확대에 힘을 보탰다. 지난 6월 출시한 스토리 확장 DLC '인 더 정글'은 출시 두 달여 만에 누적 판매 100만 장을 기록했다.
flurry327@newspim.com