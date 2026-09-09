오픈AI 코리아 1주년, 사용자 수 28배 증가 "한국은 AI 좋은 환경"

워크·코덱스 국내 주간 활성 사용자 14배 증가

삼성전자·서울대 등 조직 전반으로 AI 활용 확산

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 오픈AI(OpenAI)의 한국 오피스 공식 출범 이후 지난 1년 동안, 국내 기업과 기관의 챗GPT 엔터프라이즈의 도입 규모가 이용자 수 기준으로 약 28배 늘어난 것으로 나타났다.

오픈AI는 9일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 한국 오피스 공식 출범 1주년 기자간담회를 열어 지난 1년간의 성과와 향후 한국에서 사업 방향과 전략을 공개했다. 오픈AI에 따르면, 지난 8월 말 기준 한국의 챗GPT 엔터프라이즈 도입 규모는 사용자 수 기준으로 전년 동기 대비 약 28배 증가했다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표가 9일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 한국 오피스 공식 출범 1주년 기념 기자회견에서 지난 1년간의 한국 사업 성과와 향후 사업 방향을 설명하고 있다. [사진=오픈AI 코리아 제공]

오픈AI가 밝힌 대표 사례는 삼성전자와 서울대로, 조직 전체를 대상으로 AI 활용을 확대했다. 삼성전자는 차세대 칩 생산을 위한 협력뿐 아니라 스타게이트 프로젝트 등에서 AI를 활용하고 있다. 서울대 역시 5만여명 교직원과 학생들로 AI 활용을 확대했다.

김 대표는 "작년 9월 10일 개소식 당시 한국 AI 전환을 함께하겠다는 목표를 발표했다"며 "한국은 민간 기업, 공공 부문, 개인 모두 좋은 환경으로, 개발자, 학계, 기업 등 한국 사용자들의 피드백을 본사에 전달하는 등 1년간 성과를 거뒀다"고 말했다.

활용법 자체가 진화한 AI, 업무 영역 국한 없이 확대

오픈AI는 AI 활용 방식 자체가 달라졌다고 밝혔다. 팀원이나 비서처럼 업무를 수행하는 에이전틱 능력 등이 높은 평가를 받으면서 사용자도 빠르게 늘어났다. 챗GPT 워크와 코덱스 사용자는 지난 3월부터 6개월 동안 14배로 증가한 것으로 나타났다. 코덱스는 개발자의 코드 작성·수정·검토를 돕는 코딩 에이전트다. 챗GPT 워크는 코덱스 기술을 챗GPT에 접목해, 앱과 파일을 활용한 조사·분석부터 문서 작성까지 업무를 수행한다.

AI 활용 직군도 엔지니어에 국한되지 않고 법무, 영업, 재무, 마케팅, 운영, 회계 등으로 확대하는 흐름이다. 조사와 분석부터 결과물 작성, 소프트웨어 개발, 업무 자동화까지 하나의 업무 흐름 안에서 AI가 맡는 역할도 넓어지고 있다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 "지난 1년은 한국 기업들이 AI에 무엇을 기대하는지가 훨씬 분명해진 시간이었다"며 "높은 수준의 지능이 실제 업무를 끝까지 수행하고, 기존 시스템과 자연스럽게 연결되며, 기업이 요구하는 보안과 통제 안에서 작동할 때 도입의 속도와 깊이가 함께 커졌다"고 말했다.

심대열 오픈AI 코리아 엔지니어가 9일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 한국 오피스 공식 출범 1주년 기념 기자회견에서 GPT-6 아스트라를 시연하고 있다. [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 2026.09.09 raul1649@newspim.com

GPT-6 아스트라 출시, 추론과 판단력으로 결과물까지 얻는다

기업에서 AI가 맡는 업무가 복잡해지는 가운데, 오픈AI는 지난 4일 공개한 GPT-6 아스트라가 이런 흐름의 중심에 설 것이라는 기대를 받는다. 아스트라는 컴퓨터 사용과 전문 업무, 과학, 코딩, 사이버 보안 등 다양한 영역에서 성능이 크게 향상됐으며, ARC-AGI-3에서 99.9점을 기록했다. ARC-AGI-3는 AI에이전트가 사전 설명 없이 낯선 환경을 스스로 탐색하고 학습하는 능력을 평가하는 기준이다.

이날 기자간담회에서 심대열 오픈AI 코리아 코덱스 엔지니어는 GPT-6 아스트라를 활용해 가상의 매장을 오픈하는 과정을 시연했다. 깊어진 추론과 판단력에 컴퓨터 사용 능력을 결합해 열린 형태의 업무를 수행했다. 복잡한 과제를 이해하고, 필요한 정보를 조사하고, 접근 방식을 선택한 뒤, 앱과 파일을 오가며 완성도 높은 결과물까지 만들어 낼 수 있다.

한국 기업의 AI 도입...오픈AI 파트너 생태계 구축

오픈AI는 대형 시스템통합(SI)기업, 클라우드·IT 운영을 지원하는 매니지드 서비스 기업, AI 스타트업 등 파트너들이 참여하는 '오픈AI 파트너 네트워크'를 통해 AI 확산을 지원하고 있다.

인프라 투자도 강화한다. 챗GPT 엔터프라이즈, 챗GPT 에듀, API 고객은 고객 콘텐츠를 한국에 저장하는 데이터 레지던시를 이용할 수 있다. 한국 내에서 모델 추론이 이뤄지는 추론 레지던시 지원을 추진 중이며, 데이터센터 건립도 계획하고 있다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표가 9일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 기자회견에서 챗GPT 엔터프라이즈 도입 규모 등 지난 1년간 한국에서의 주요 성장 지표를 발표하고 있다. [사진=오픈AI 코리아 제공]

사이버 보안 분야에서도 오픈AI는 사이버 보안을 위한 데이브레이크(Daybreak) 서비스를 확대하는 데이브레이크 파트너도 신설할 예정이다. 데이브레이크는 오픈AI의 최첨단 모델을 활용해 보안 취약점 탐지, 실제 영향 검증, 보안 패치 생성 등 보안 전 과정을 개선하는 프로그램이다. 향후 데이브레이크 파트너를 5개사 이상으로 확대할 예정이다.

삼성SDS는 8일 데이브레이크 파일럿 파트너로 참여한다고 발표했다. 이에 대해 김 대표는 "현재 개발 중인 단계다 보니 '파일럿'이라는 용어를 썼다"며 "삼성SDS뿐만 아니라 삼성 계열사에서도 오픈AI의 사이버 모델을 쓰게 될 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 삼성그룹, SK그룹과 협력해 진행하는 스타게이트 프로젝트에 대해서는 신중한 입장을 밝혔다. 그는 "스타게이트 프로젝트를 하는 데는 양 그룹사 내 여러 계열사와 관계사가 같이 일을 하고 있다"며 "1주년에 뭔가를 더 발표하면 좋았겠지만 아직은 이른 단계"라고 밝혔다.

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