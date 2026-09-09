'타짜'와 만난 피망...웹보드 5종서 컬래버 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈가 9일 피망 웹보드 5종과 영화 협업을 밝혔다.
- 오는 21일까지 사전 예약자에 게임머니와 예매권을 준다.
- 각 게임별 이벤트와 경품 프로모션도 순차 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영화 예매권·게임머니부터 라스베이거스 여행 경품까지
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 네오위즈는 자사가 서비스하는 피망 웹보드 게임 5종이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'와 컬래버레이션을 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 컬래버레이션에는 '피망 뉴맞고', '피망 섯다', '피망 포커', '피망 쇼다운 홀덤', '피망 뉴베가스'가 참여한다. 영화 개봉을 앞두고 게임별 이벤트와 경품 프로모션을 선보인다.
네오위즈는 오는 21일까지 전용 웹페이지에서 사전 예약 이벤트를 진행한다. 참여자 중 100명을 추첨해 영화 예매권을 증정하고, 사전 예약자 전원에게 피망 웹보드 게임 5종의 게임머니를 제공한다.
'피망 쇼다운 홀덤'에서는 미션을 수행해 포인트를 쌓는 '타짜 이벤트 패스'를 운영한다. 달성 레벨에 따라 게임 재화와 경품 응모권, 한정판 아바타, 이모티콘 등을 지급한다. 응모권으로 순금 1돈과 백화점 상품권 10만원권 등 경품에 응모할 수 있다. 매주 화요일부터 목요일까지 총 4000억 게임머니 규모의 이벤트 토너먼트도 연다.
'피망 포커'에서는 게임 플레이를 통해 동전을 모아 보상을 받는 '동전 던지기 미니게임'과 패배 후 재화가 부족해진 이용자에게 구제금을 지급하는 '벨제붑의 숨은 패', 미션형 이벤트 '타짜 패스' 등을 진행한다. 신규 이용자는 가입 후 24시간 동안 정규 채널에서 거둔 승리 횟수에 따라 최대 3000억 게임머니를 받을 수 있다.
'피망 뉴베가스'에서는 블랙잭·바카라·슬롯 플레이를 통해 '운명의 동전'을 모아 게임머니를 획득하고 갤럭시 탭 S11, 영화 예매권 등 경품에 응모할 수 있다.
'피망 섯다'는 이벤트 팝업 배너를 클릭한 이용자 전원에게 이벤트 프로필을 제공한다. '피망 뉴맞고'는 '행복마트 뽑기' 참여자에게 기본 경품을 지급하고 추첨을 통해 영화 예매권을 증정한다.
네오위즈는 사전 예약이 끝나는 오는 22일부터 피망 웹보드 게임 5종을 연계한 경품 프로모션도 진행한다. 이용자가 각 게임에 접속해 모은 포인트로 라스베이거스 여행 패키지 등 경품에 응모하는 방식이다.
flurry327@newspim.com