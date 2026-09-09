KB금융, BS그룹과 '생산적 금융' 확대 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 9일 BS그룹과 MOU를 체결했다.
- 신재생에너지·에너지 인프라·AI 데이터센터 협력을 추진했다.
- 생산적 금융을 넓혀 동반성장을 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =KB금융그룹이 BS그룹과 신재생에너지, 에너지 인프라, AI 데이터센터 등 핵심 인프라 분야를 중심으로 전략적 협력체계를 구축하기 위한 '생산적 금융 확대 및 동반성장을 위한 업무협약(MOU)'을 9일 체결했다.
이번 협약에는 KB금융지주, KB국민은행, KB증권, KB자산운용, KB캐피탈과 BS그룹의 BS보성, BS한양, BS산업이 참여했다. 양 그룹은 축적된 전문성을 바탕으로 시너지를 창출하고 미래성장 분야의 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.
KB금융은 첨단전략산업과 인프라 분야에 대한 금융 지원을 확대해 왔다. 신안우이해상풍력발전사업의 금융 주선을 맡았으며, 용인반도체클러스터 집단에너지 사업의 금융 주선권을 확보하는 등 주요 인프라 프로젝트에 참여했다.
BS그룹은 태양광 등 신재생에너지와 에너지 인프라 분야에서 프로젝트를 추진 중이다. 재생에너지 및 LNG 허브 터미널 조성, 열병합발전 등을 진행하고 있으며 전남 해남 '솔라시도' 일대에 대규모 데이터센터와 5.4GW 규모의 재생에너지 집적화단지 조성을 추진하고 있다.
양 그룹의 주요 협력 분야는 ▲신재생에너지 및 친환경 발전플랜트 ▲에너지 인프라 ▲부동산 공급 ▲AI 신도시 및 AI 데이터센터(AIDC) ▲M&A·IPO 등 기업 금융 서비스 ▲ESG 경영 등이다.
향후 분야별 실무협의회를 구성해 협력 사업을 발굴하고 미래산업 분야 경쟁력 강화와 동반성장을 추진할 방침이다.
한편 KB금융은 미래 산업 분석과 금융 연결성을 강화하기 위해 지난 8월부터 '첨단전략산업 스터디 포럼'을 운영하고 있다. 포럼에는 리서치·투자·심사·리스크 등 그룹 내 주요 실무진이 참여하며 AI, 바이오, 콘텐츠, 방산, 에너지, 공장 등 'ABCDEF' 핵심 산업의 밸류체인과 비즈니스 구조를 분석한다.
KB금융은 도출된 분석 결과를 기업 발굴과 투자·심사 등 실제 업무에 접목해 성장 단계별 맞춤형 금융을 지원할 계획이다.
KB금융 관계자는 "이번 협약은 생산적 금융의 대상을 첨단전략산업과 인프라 분야로 확장했다는 데 의미가 있다"며 "그룹 역량을 모아 사업별 특성에 맞는 금융 지원을 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com