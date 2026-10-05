이마트24 캄보디아, 주유소 결합형 편의점 확대

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BVM페트롤리엄과 손잡고 올해 안에 2개 추가 개점

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24 캄보디아가 현지 에너지기업 BVM페트롤리엄과 손잡고 주유소 결합형 편의점 사업을 확대한다.

이마트24 캄보디아는 지난달 27일 첫 주유소 결합형 점포인 '이마트24 BVM Kour Srov점'을 개점했고 올해 안에 같은 형태의 점포 2개를 추가로 오픈한다고 5일 밝혔다. 이 점포는 프놈펜 남부 지역을 연결하는 국도 2호선 인근 BVM 주유소 내에 위치하며 58평 규모다.

이마트24 캄보디아가 운영하는 주유소 결합형 편의점인 이마트24 BVM Kour Srov점 전경. [사진=이마트24 제공]

양사는 지난 7월 주유소 네트워크 내 입점에 관한 독점 운영권 업무협약을 체결했다. 이마트24의 한국형 편의점 노하우와 상품, BVM의 주유소 네트워크를 결합해 새로운 출점 모델을 구축하기로 합의했다.

첫 점포는 떡볶이, 핫도그 등 한식 상품과 음료, 스낵 등을 판매한다. 캄보디아는 대중교통 인프라가 부족해 오토바이와 차량이 주요 이동수단인 만큼, 주유소 접근성이 높다는 점에 주목한 사업 모델이다.

이마트24는 2024년 6월 캄보디아 시장에 진출한 후 프놈펜을 중심으로 매장을 확대해왔다. 이후 시아누크빌, 씨엠립, 바탐방 등 지방 주요 도시로 출점 지역을 넓혔다. 현재 42개 매장을 운영 중이며 올해 안에 70개까지 확대할 계획이다.

양사는 BVM의 주유소 인프라를 기반으로 향후 주유소 결합형 편의점을 50개까지 확대할 방침이다.

nrd@newspim.com