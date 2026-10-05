생연어부터 훈제까지 한자리에…쿠팡, 연어 기획전

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 5일 노르웨이·캐나다산 생연어 30여톤을 할인 판매했다.
- 횟감용·숙성·훈제·필렛 등 연어 50여종을 11일까지 선보였다.
- 쿠팡은 모위 직거래로 유통을 줄여 상시 공급하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 노르웨이와 캐나다에서 항공 직송한 생연어 30여 톤(t)을 이달 11일까지 할인 판매한다고 5일 밝혔다.
횟감용 생연어부터 숙성·훈제·필렛 스테이크까지 50여 종의 제품을 선보인다.
주요 상품은 캐나다산 생연어 횟감용(1kg, 3만 8990원), 노르웨이 생연어 횟감용(500g, 2만 990원), 노르웨이 생연어 필렛(300g, 1만 5900원) 등이다. 스테이크용 필렛(200g, 1만 990원), 생 연어회(200g, 1만 4000원대), 훈제 슬라이스(700g, 2만 1110원)도 준비됐다. 카드 할인을 적용하면 최대 10% 추가 혜택을 받을 수 있다.
쿠팡은 지난해 4월 세계 최대 연어 생산 기업 모위(MOWI)와 직거래를 시작했다. 유통 단계를 줄여 100g당 3990원에 상시 제공 중이다. 모위 연어는 2년 반 동안 양식되며 HACCP과 SQF 등 국내외 품질 인증을 받았다.
nrd@newspim.com